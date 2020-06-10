Зоосад выхаживает попавшего под машину лисенка

В Иркутском зоосаде выхаживают травмированного лисенка. Его подобрали иркутяне на трассе вблизи поселка Листвянка.
Как сообщает пресс-служба Иркутского зоосада, у сбитого машиной полугодовалого зверька были сломаны плечевая кость и бедро. Чтобы кости срослись правильно, сейчас ему необходимо как можно меньше передвигаться. Для этого лисенок сейчас содержится в небольшой клетке, где разыграться и развернуться просто негде. Такая мера временная и вынужденная.
Животное находится под постоянным контролем сотрудников зоосада, у него отличный аппетит. Основу рациона маленького хищника составляет сырое мясо. При этом отмечается, что уже достигший «подросткового» возраста дикий лисенок очень быстро нашел общий язык с людьми. Он с удовольствием позволяет сотрудникам гладить себя, не проявляет признаков агрессии.
В зоосаде это уже второе лисье прибавление в этом году – совсем недавно лиса Алиса родила там сразу троих малышей.
На днях премьер Михаил Мишустин представил президенту план восстановления экономики после пандемии. Это объемный документ: 3 этапа, 30 приоритетных направлений, 500 мероприятий... Выполнение этого плана, по словам премьера, позволит «не только переломить ситуацию», но и «приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике». Сможет ли этот план изменить нашу жизнь, оценил известный экономист Сергей Алексашенко.
На полуострове Крым с 15 июня отменяется режим изоляции. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, это означает одновременную отмену помещения в платный обсерватор жителей других частей России, которые приезжают в Крым, не имея особой цели.
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