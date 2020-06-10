Зоосад выхаживает попавшего под машину лисенка

В Иркутском зоосаде выхаживают травмированного лисенка. Его подобрали иркутяне на трассе вблизи поселка Листвянка.

Как сообщает пресс-служба Иркутского зоосада, у сбитого машиной полугодовалого зверька были сломаны плечевая кость и бедро. Чтобы кости срослись правильно, сейчас ему необходимо как можно меньше передвигаться. Для этого лисенок сейчас содержится в небольшой клетке, где разыграться и развернуться просто негде. Такая мера временная и вынужденная.

Животное находится под постоянным контролем сотрудников зоосада, у него отличный аппетит. Основу рациона маленького хищника составляет сырое мясо. При этом отмечается, что уже достигший «подросткового» возраста дикий лисенок очень быстро нашел общий язык с людьми. Он с удовольствием позволяет сотрудникам гладить себя, не проявляет признаков агрессии.

В зоосаде это уже второе лисье прибавление в этом году – совсем недавно лиса Алиса родила там сразу троих малышей.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...