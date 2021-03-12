Власти подкинули денег тем, кто будет ловить бродячих собак. Лишь бы помогло

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании призвал глав муниципалитетов региона принять меры по отлову бродячих собак. Губернатор привел данные Центра управления регионом, в которых говорится, что с начала года в области зафиксировано 215 жалоб на бездомных собак.
Игорь Кобзев подчеркнул, что, принимая оперативные меры, важно не допустить трагедий, сообщает пресс-служба регправительства.
– Учтите: нельзя доводить дело до самосуда, допускать излишнюю жестокость по отношению к животным. Мы должны найти тонкую грань между соблюдением прав человека и прав животных, – сказал губернатор.
На совещании было отмечено, что в 2021 году увеличено финансирование на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев до 44,5 млн рублей. 14 муниципальных образований уже заключили контракты на оказание соответствующих услуг (отлов, вакцинация, стерилизация и пр.). Это Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Иркутский, Шелеховский районы и другие. На эти цели органам местного самоуправления перечислено около семь миллионов рублей. В стадии заключения контракты еще в двух муниципальных образованиях. По данным ветеринарной службы Иркутской области, по исполнению контрактов отловлено 389 собак, из них стерилизовано, вакцинировано – 199, пристроено, возвращено владельцам – 55, возвращено в среду обитания – 91 особь, содержатся в приютах – 243 животных.
Руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко рассказал, что в настоящее время специалисты ведомства проводят плановые проверки в отношении трех муниципальных образований (администрация Усть-Илимска, администрации Жигаловского и Киренского районов). Цель – проверка полноты и законности реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев в границах населенных пунктов. Служба осуществляет ревизию документов по отлову и содержанию животных, в том числе контракт(ы) на оказание этих услуг, расчеты, акты, а также заключения о клиническом состоянии особей.
Кроме того, ветслужба рекомендовала муниципальным образованиям изменить порядок оплаты мероприятий по исполнению муниципальных контрактов по обращению с животными без владельцев. Согласно новым подходам подрядные организации будут получать средства не за отлов бездомного животного, а конкретно за проведенные мероприятия (отлов, транспортировка, содержание, клинический осмотр, маркирование, оказание неотложной ветеринарной помощи, стерилизация, выпуск в прежнюю среду обитания). Обязательное условие – чипирование особей для учета в информационной системе. Методические рекомендации, закрепляющие такой порядок, направлены в органы местного самоуправления. Например, в Иркутске уже начали чипировать бездомных собак.
По итогам совещания было предложено провести встречу с представителями администраций муниципалитетов по вопросам совершенствования закупочной документации и разъяснения порядка оплаты за оказанные подрядчиками услуг.
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