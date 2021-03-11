Бездомным собакам обещают массовое чипирование

В Иркутске изменилась процедура отлова и содержания безнадзорных животных. Теперь подрядная организация должна вживлять специальный чип в каждую отловленную особь, а также заводить индивидуальный ветеринарный паспорт, сообщает пресс-служба мэрии.

Также корректировке подверглась система расчета затрат на поимку, лечение и содержание отловленных собак.

– До марта 2021 года в соответствии с приказом службы ветеринарии Иркутской области стоимость услуг при отлове и содержании собаки в совокупности составляла 5 545 рублей. Теперь этот тариф пересмотрен и будет складываться из фактически понесенных затрат на каждую собаку. Среди новшеств – чипирование животных, при осмотре животному безболезненно вживляется чип с персональным кодом. Данные вносятся в информационную систему, формируется электронный паспорт животного, где содержатся все необходимые сведения о собаке (окрас, порода, вакцинации, особенности животного, история болезни, фотографии и другое). Паспорта будут храниться в единой базе данных. Подобная система позволит наладить чёткий контроль: отслеживать каждую собаку, а также оценивать работу подрядчика, – отметила заместитель начальника отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации Иркутска Александра Бехтольд.

Сейчас администрация Иркутска заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных с питомником «К-9». Он будет действовать до апреля.

– Новая система отлова, чипирования и дальнейшего контроля должна привести к тому, что поголовье собак в Иркутске снизится, не будет бесконтрольного размножения, – добавила Александра Бехтольд. – При этом, повторю, что согласно федеральному законодательству отловленные собаки по истечении 20 дней (после вакцинации и стерилизации) возвращаются в места обитания. В приютах содержатся только больные и проявляющие немотивированную агрессию собаки.

Добавим, что сейчас в комитете городского обустройства проводится работа по подготовке документации для проведения более крупного аукциона по определению подрядной организации, которая будет производить отлов безнадзорных животных с апреля текущего года.

В 2020 году Иркутску была предоставлена субвенция в размере 7 млн 913 тысяч 300 рублей на отлов 1345 животных. В 2021 году в бюджете региона для Иркутска утверждены лимиты в размере 4 млн 698 тысяч рублей. При этом, по результатам мониторинга службы ветеринарии региона, в Иркутске выявлено 1838 животных без владельцев.

Решению чипировать бездомных собак предшествовал скандал с зооприютом «Пять звезд», в работе которого выявили множество нарушений.

По инф. Телеинформа

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