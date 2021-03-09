В зоогалерее необычное пополнение – дикобраз альбинос

В вольер иркутского Дома природы переезжает молодой дикобраз-альбинос. Об этом сообщается в соцсетях иркутской зоогалереи.
– Новой иркутянке с экзотической внешностью, которую ещё никто из посторонних ни разу не видел, исполнилось три месяца, и мы готовы вывести её «в люди», – сообщила руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина.
У двоих родителей обычного темного окраса на свет появилась девочка-альбинос. Правда, дикобразы странного ребенка не признали – выхаживать слабенького малыша пришлось сотрудникам зоопарка.
– Маленькая Снежа больше не нуждается в постоянном присутствии человека (выкармливали её искусственно) и может жить самостоятельно, – сообщила Людмила Ивушкина.
Дочь бизнесмена Александра Садриева, которого расстреляли 14 марта 1997 года в подъезде своего дома в Великом Новгороде, дослужилась до полковника Следственного комитета и спустя 23 года нашла убийц своего отца.
Редакция портала «Мои года» подобрала пару любопытных публикаций с разных уголков планеты. Так, пандемия окончательно убедила итальянцев в том, что велосипед — это не только самое безопасное и полезное для здоровья средство передвижения, но и отличный способ подзаработать. А австралийская авиакомпания начала продажу билетов на рейсы по неизвестным маршрутам внутри страны.
Если до пандемии коронавируса одной из главных головных болей экологов был пластиковый мусор, то теперь его место заняли медицинские маски. Согласно подсчетам специалистов, в 2020 году в воды мирового океана попали порядка 1,56 миллиарда использованных масок. Это больше, чем популяция медуз во всем мире.
«Ну, супостат, отведай силушки богатырской!» – эта фраза, ставшая крылатой, встречается во всех русских сказках, а теперь и в основанных на них современных мультфильмах. Откуда же берется эта знаменитая силушка? Что ели богатыри, чтобы «поддерживать форму»?
По разным причинам Россия прекратила промысел тунца более десяти лет назад и сейчас полностью зависит от его импорта. Эта рыба поступает в нашу страну в основном из Вьетнама и других государств Юго-Восточной Азии. Однако в последние годы Росрыболовство начало рассматривать возможность возобновления промысла тунца в Атлантическом и Тихом океанах.
Количество жителей Италии, оказавшихся в условиях «абсолютной бедности», выросло за 2020 год на 1 млн человек и составило 5,6 миллиона человек. Кроме того, в стране за время пандемии было потеряно больше 400 тысяч рабочих мест!
О том, что Гольфстрим – тёплое морское течение в Атлантическом океане – в последние десятилетия теряет свою силу, было известно еще десяток лет назад, когда шла речь о катастрофическом ухудшении климата по обе стороны Северной Атлантики. Но только сейчас на Западе появились точные научные данные, подтверждающие эту гипотезу.
Кто встанет на Лубянской площади: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Этот вопрос возник в середине февраля неожиданно жёстко, проник на кухни и привычно разделил общество. Почему Лубянке вообще срочно потребовался памятник? И почему выбирали между этими двумя героями прошлого? Почему, например, не Чехов, Пастернак или Станиславский? Кто вообще в нашей стране решает, кого воплощать в бронзе? И несут ли памятники в России прежний воспитательный смысл?
Виляющий хвост, традиционно считающийся признаком собачьего дружелюбия, не всегда означает приветливость и радость барбоса. Об особенностях виляния хвостом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Один из главных признаков свежести цветов — эластичность лепестков. Чтобы ее определить, нужно осторожно отогнуть лепесток цветка, если лепесток легко вернется на место и примет прежнюю форму, значит все в порядке.
Главный тренер организации «Беговое сообщество» Сергей Корнеев предостерег от выхода на утреннюю пробежку сразу после пробуждения. По его словам, лучше всего это делать не ранее чем через 30 минут после пробуждения.
Самым бесполезным и одновременно желанным подарком на 8 Марта россиянки назвали цветы. О цветах сказали 22% опрошенных Superjob женщин, а 15% назвали цветы «бесполезными», либо им не нравится сам букет, либо это «напрасная трата денег». При этом 30% женщин считают, что не получали бесполезных подарков.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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