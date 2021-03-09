В зоогалерее необычное пополнение – дикобраз альбинос

В вольер иркутского Дома природы переезжает молодой дикобраз-альбинос. Об этом сообщается в соцсетях иркутской зоогалереи.

– Новой иркутянке с экзотической внешностью, которую ещё никто из посторонних ни разу не видел, исполнилось три месяца, и мы готовы вывести её «в люди», – сообщила руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина.

У двоих родителей обычного темного окраса на свет появилась девочка-альбинос. Правда, дикобразы странного ребенка не признали – выхаживать слабенького малыша пришлось сотрудникам зоопарка.

– Маленькая Снежа больше не нуждается в постоянном присутствии человека (выкармливали её искусственно) и может жить самостоятельно, – сообщила Людмила Ивушкина.

По инф. Телеинформа

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