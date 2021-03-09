ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В зоогалерее необычное пополнение – дикобраз альбинос
По инф. Телеинформа   
09 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

 

В вольер иркутского Дома природы переезжает молодой дикобраз-альбинос. Об этом сообщается в соцсетях иркутской зоогалереи.

В зоогалерее необычное пополнение – дикобраз альбинос

– Новой иркутянке с экзотической внешностью, которую ещё никто из посторонних ни разу не видел, исполнилось три месяца, и мы готовы вывести её «в люди», – сообщила руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина.

У двоих родителей обычного темного окраса на свет появилась девочка-альбинос. Правда, дикобразы странного ребенка не признали – выхаживать слабенького малыша пришлось сотрудникам зоопарка.

– Маленькая Снежа больше не нуждается в постоянном присутствии человека (выкармливали её искусственно) и может жить самостоятельно, – сообщила Людмила Ивушкина.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 