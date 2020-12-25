В Шелехове сотня школьников не вышла на учёбу из-за отравления

Правительство Иркутской области взяло на контроль ситуацию в школе №6 Шелехова. Там 24 декабря на занятия не вышли около 100 человек. Из них трое обратились в медучреждения с симптомами рвоты. Остальные в медицинские учреждения не обращались, передает пресс-служба главы региона.
Всего в школе обучаются 728 человек. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Сейчас в школе проводится проверка. На месте работают представители прокуратуры и следственного комитета. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области начато эпидемиологическое расследование. Организовано обследование образовательного учреждения, в том числе пищеблока, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды. В целях локализации эпидемического очага организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.
В министерстве образования пояснили, что ситуация находится на контроле. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Также свою проверку начали сотрудники СУ СКР по Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи выяснили, что помимо трех учеников, обратившихся в больницу, еще четверо вызывали врача на дом. В настоящее время все обратившиеся за медпомощью проходят лечение амбулаторно.
Следователи СК России изучают документацию о поставщиках продуктов питания, опрашивают персонал учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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