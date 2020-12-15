Воспитатели и почти 40 ребятишек отравились детсадовской едой

Уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с отравлением воспитанников и персонала детского сада в селе Ербогачен Катангского района. Работа учреждения временно приостановлена.

Инцидент случился ещё в конце ноября 2020 года. Дети стали поступать в больницу с признаками отравления после приема пищи в детском саду. Специалисты Роспотребнадзора провели обследование детсада, в том числе пищеблока, взяли пробы воды, пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды. Предварительно причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовления блюд. Организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В настоящее время сальмонеллез обнаружен у 44 человек, в том числе у 38 детей. В больнице лечат трех воспитанников детсада, их состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Сейчас следователи допрашивают персонал учреждения. Изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается. Также проверку проводит прокуратура Иркутской области.

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По инф. Телеинформа

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