В Приангарье возобновляют проверку водосчётчиков. Остерегайтесь мошенников!

В январе в Иркутской области завершился мораторий на поверку счётчиков на горячую и холодную воду.

Как рассказал в ходе пресс-конференции 1 февраля представитель Росстандарта Артем Арестов, с нового года приборы учета вновь подлежат поверкам, мораторий на которые был наложен ранее в связи с эпидемией коронавируса – чтобы избежать излишних контактов между представителями управляющих и проверяющих компаний и жителями.

Теперь, если срок поверки прибора учета истек, за соответствующие услуги ЖКХ с жильцов будут взимать плату по усредненному тарифу. Артем Арестов уточнил, что период между поверками у разных счетчиков составляет от четырех до шести лет. При этом отсчет ведется не с даты покупки, а с момента первой поверки прибора на заводе-производителе.

В Росстандарте отмечают, что при проведении поверок нужно быть очень внимательным к тому, кого именно приглашать для выполнения этой задачи. Нередко встречаются фирмы, которые предлагают свои услуги на этом рынке, но при этом не имеют соответствующих полномочий. А их представители при этом еще и пытаются «раскрутить» хозяев на дополнительные расходы – чаще всего на замену счетчиков.

Артем Арестов рекомендовал проверять, например, по ИНН наличие фирмы в реестре аккредитованных организаций, а также то, в каком именно регионе они аккредитованы. Он также отметил, что регулярно случаются «всплески» мошенничеств, когда почтовые ящики забрасываются письмами, очень похожими на письма от управляющей компании, с требованием срочно всем жильцам проверить счетчики. Однако такого по факту не может быть, так как у всех разные сроки установки приборов учета, а, значит, и срок их поверки истекает в разное время.

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По инф. Телеинформа

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