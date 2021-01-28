Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История самой большой взятки» посмотрело почти 100 млн человек!

Sobesednik.ru решил узнать, сколько владелец «дворца Путина» в Геленджике (кем бы он ни был) может платить за коммунальные услуги, хотя бы за свет и воду. И обратился с этим вопросом к Светлане Разворотневой, главе Центра «ЖКХ контроль», которая призналась нам, что категорически не верит Алексею Навальному, утверждающему, что Путин живет во дворце.

Я на 100% уверена, что Владимир Путин не живет во дворце под Геленджиком, – считает Разворотнева. – Думаю, людей во власти заботят совсем другие вещи. А про дворец — это сказка для пенсионеров: ах, как хорошо жить в золотом дворце. Людям, которые всю жизнь руководили большими процессами, неинтересно жить в большом дворце. Им интересно продолжать воздействовать на ситуацию, скажем так, на какие-то масштабные процессы — это моё глубокое убеждение. А сидеть играть в игрушки... ну это только баба Маша может поверить, будто кому-то из руководителей государства это может быть интересно.

Мне кажется, игры никак не соответствуют психотипу Владимира Владимировича. Я в это не верю.

– И тем не менее скажите как эксперт: сколько владелец «дворца Путина» может платить за ЖКХ? Скажем, люди, проживающие в аварийных домах, освобождены от взносов на капремонт. И в этом смысле непонятно, можно ли «дворец Путина» с плесенью признать «аварийным жильем» и на этом основании не взыскивать с его владельца взносы на капремонт.

– ЖКХ за дворец?! Батюшки! Вы знаете, во-первых, он, насколько я понимаю, ещё не достроен и не введён в эксплуатацию. Поэтому, я думаю, что нисколько (не платит владелец «дворца Путина» за ЖКХ. – Прим. Sobesednik.ru). Но даже если дворец и введён в эксплуатацию, я, если честно, понятия не имею, сколько в этом случае может составлять оплата ЖКХ. Я вообще абсолютно не понимаю, что это за объект, какой статус он имеет — жилого помещения или, может быть, там Дом культуры сделают. В зависимости от этого будут совершенно разные расценки.

– Дом культуры во «дворце Путина»? Хорошо бы.

– Или пионерский лагерь. Или Дом культуры для ветеранов. Но в любом случае, я не верю, что этот дворец имеет какое-либо отношение к президенту.

***

Искусствовед и дрезденский гид Евгений Урих , в свою очередь, опубликовал на своем YouTube-канале культурологический обзор на «дворец Путина», о котором оппозиционер Алексей Навальный выпустил фильм. Сам Владимир Путин от дворца открестился, заявив, что ни ему, ни его близким он не принадлежит. Настоящее имя владельца в Кремле называть тоже не стали, а лишь намекнули, что владеет постройкой под Геленджиком некий предприниматель. Вид владений сверху искусствоведу Уриху напомнил времена абсолютной монархии, где все линии строений вели «к центру власти, королю-солнце». Предположительно, создатели проекта вдохновлялись Версалем.

Фасад здания отсылает к стилю барокко, но не традиционному: «Окошки с вот этими полукруглыми арками. А наверху окошки уже более прямоугольные, это уже кусочек Ренессанса. Немного наколхозили, короче».

Искусствовед высмеял внутреннюю часть дворца, выполненную в стиле функционально безграмотного Ренессанса: «Колоннады, которые здесь имитируются, должны держать этаж. Это некая экономия пространства, вместо того, чтобы вплотную застроить стену. Иначе дворик будет очень маленьким. Колонна была несущей частью этажей. Но здесь колоннами несут огромную круговую террасу».

Самой террасе тоже досталось: «Довольно странное решение. Типа выходишь на террасу, а она у тебя и там, и тут, и здесь. Зачем она? Сделали бы уж тогда один парадный балкон. [Чтобы] вышел монарх и посмотрел на свои владения. Такое делали, кстати, в барочных дворцах».

Заключая обзор, Евгений выразил сожаление, что такое огромное количество денег (предположительно, украденных) потратили безвкусно. По его убеждению, дворец спустя годы не сможет стать музеем. «Я думаю, что этот дворец в Геленджике просто нафиг снесут после ухода хозяина, потому что он не представляет никакой культурной ценности», — заявил Урих. При этом, по убеждению искусствоведа, никто не экономил на материалах, но серьезно сэкономили на экспертах.

По инф. sobesednik.ru

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