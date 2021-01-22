Жители Башкирии возмутились повышением коммуналки и пошли к губернатору

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
В башкирской столице толпа потребовала встречи с главой региона Радием Хабировым. Люди были разгневаны тем, что получили квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг с непредсказуемым удорожанием стоимости тепла.
Несколько десятков недовольных скандировали у Дома республики «Хабиров, выходи!».
Замруководителя администрации республиканского главы Урал Кильсенбаев встретил протестующих и предложил им пройти в малый зал драмтеатра, чтобы провести там «конструктивный диалог». Собравшиеся отказались.
Хабиров к жителям так и не вышел. Это сделал министр ЖКХ Борис Беляев, и люди обвинили его в своих бедах. Они начали выкрикивать «Этот человек виноват в наших высоких счетах!», сообщает издание.
Объяснил ли чиновник причину повышения, не сообщается.
За последний год цены выросли не только на продукты питания, но и на услуги ЖКХ. Люди, конечно же, оказались к этому не готовы, тем более, они, вероятно, не получали предупреждения. Скорее всего, это только первые звоночки и за ними начнут происходить следующие, но уже в других регионах, ведь 1 июля произойдет традиционное повышение тарифов.
За попытки протестовать на улицах граждан стали хватать со зверской активностью, заявил депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский. На заседании в Мариинском дворце парламентарий поднял проблему разгона одиночных пикетов в поддержку Навального и за зеленые насаждения в Петербурге.
В башкирской столице толпа потребовала встречи с главой региона Радием Хабировым. Люди были разгневаны тем, что получили квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг с непредсказуемым удорожанием стоимости тепла.
В мире разнообразных косметических процедур сейчас очень популярны лазерные технологии. Например, актуально такое предложение как лазерная эпиляция. Это метод представляет собой радикальное удаление волос. Волосяные фолликулы разрушаются при помощи лазерного излучения. Например, востребованное предложение для многих представительниц слабого пола – лазерная эпиляция глубокого бикини. Для проведения такой процедуры, к слову, можно обратиться в центр лазерной эпиляции «Onyx Clinic» (город Москва).
Компьютеры давно перестали быть элементом фантастики. С 1971 года, когда в продажу поступил первый персональный процессор от компании Intel, и начала 1990-х, когда началась массовая поставка компьютеров в Россию, прошло много лет, и теперь невозможно представить обыденную жизнь без использования сложной вычислительной техники.
В Государственной противопожарной службе Якутии рассказали об обледеневших костюмах пожарных. Недавно в социальных сетях широко распространился ролик, на котором спасателей очищают ото льда с помощью напильника и молотка.
Старики столкнулись с неожиданной проблемой при получении льготных медикаментов в поликлиниках. Получился весьма порочный замкнутый круг - из-за попытки ввести льготную доставку лекарств люди получают ненужные таблетки и не могут добиться нужных.
Одна из самых обсуждаемых тем в России – возвращение Алексея Навального из Германии на родные просторы и его задержание. Известно, что ФСИН хочет заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. Но и сторонники Навального не бездействуют, например, 19 января Сеть взорвало опубликованное ими расследование о «дворце Путина» под Геленджиком. За тем, как будут дальше разворачиваться события, не следит сейчас только ленивый. А мы предлагаем узнать пару версий о подводных камнях интриги, озвученных изданием "Собеседник". Это, акцентируем, всего лишь версии.
Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Осенью 2019 года он расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае.
Нередко блогеры обращаются в своих постах к историям из собственной жизни. Но есть также и те, кому и о ситуациях, происходящих с другими людьми, рассказывать тоже нравится. Например, блогеру, которая ведет на платформе Яндекс Дзен канал «Бабуля в джинсах». Она успевает и с тем, и с этим.
Новость о том, что в павильоне «Росатома» на ВДНХ появится архитектурная композиция Лавретия Берии породила ряд возмутительных выпадов со стороны рунета. Инициативу сравнивают с идеей установки памятника Гитлеру в немецком музее.
В Тюмени до 28 февраля гражданам с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам старше 65 лет (коих тут почти 30 тысяч) продлили блокировку льготных проездных на автобусы и маршрутные такси. Последний раз ограничения на бесплатный проезд по транспортным картам для пожилых людей в городе вводили 16 ноября.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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