Жители Башкирии возмутились повышением коммуналки и пошли к губернатору

В башкирской столице толпа потребовала встречи с главой региона Радием Хабировым. Люди были разгневаны тем, что получили квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг с непредсказуемым удорожанием стоимости тепла.

Несколько десятков недовольных скандировали у Дома республики «Хабиров, выходи!».

Замруководителя администрации республиканского главы Урал Кильсенбаев встретил протестующих и предложил им пройти в малый зал драмтеатра, чтобы провести там «конструктивный диалог». Собравшиеся отказались.

Хабиров к жителям так и не вышел. Это сделал министр ЖКХ Борис Беляев, и люди обвинили его в своих бедах. Они начали выкрикивать «Этот человек виноват в наших высоких счетах!», сообщает издание.

Объяснил ли чиновник причину повышения, не сообщается.

За последний год цены выросли не только на продукты питания, но и на услуги ЖКХ. Люди, конечно же, оказались к этому не готовы, тем более, они, вероятно, не получали предупреждения. Скорее всего, это только первые звоночки и за ними начнут происходить следующие, но уже в других регионах, ведь 1 июля произойдет традиционное повышение тарифов.

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По инф. rosbalt.ru

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