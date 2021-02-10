В Приангарье собираются воссоздать старинное село

В Баяндаевском этнографическом музее создадут новые экспозиции. Разработать научную концепцию его развития архитектурно-этнографическому музею «Тальцы» поручило министерство культуры и архивов Иркутской области.

Как сообщается на страницах «Тальцов» в соцсетях, в Баяндаевском музее предлагается создать две улицы и перекресток. Вдоль них будут расположены исторические жилые и административные объекты, отражающие архитектурные особенности зданий многонационального Баяндаевского района. В их числе могут быть здание степной думы, почтовой станции, фельдшерского пункта и других историко-культурных объектов. Работы проведут в рамках празднования 85-летнего юбилея Усть-Ордынского Бурятского округа, который отметят в 2022 году.

Баяндаевский этнографический музей был создан в 2014 году. По старому проекту он должен включать три типа традиционных усадеб. Две из них уже действуют. Это бурятская традиционная восьмистенная юрта с домом и дом переселенца белоруса. В планах построить третью – русскую усадьбу, а также фондохранилище, административное здание. Также в этом году из местного бюджета будут выделены средства на ограждение территории, площадь которой составляет пять гектаров, и создание парковки.

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По инф. Телеинформа

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