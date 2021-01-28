В «Тальцах» начали реставрацию дома польского переселенца

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в Иркутском районе приступили к реставрации дома польского переселенца периода Столыпинской аграрной реформы в переселенческой зоне.

Как сообщает пресс-служба музея, дом вывезен его сотрудниками из поселка Новая Ока Зиминского района. Реставрация будет вестись за счет собственных средств плотницкой бригадой музея. Ее планируют закончить к концу мая 2021 года. Оборудование остальной хозяйственной инфраструктуры закончится к ноябрю.

Сейчас в музее «Тальцы» формируется переселенческая экспозиционная зона. Цель экспозиции – отразить материальную и духовную культуру народов, переселившихся в Иркутскую губернию в начале ХХ века по Столыпинской аграрной реформе. В экспозицию также войдут усадьбы белорусских, украинских, татарских переселенцев, польский костел, мечеть, усадьбы переселенцев голендров.

Ещё по теме: В «Тальцах» построили почтовую станцию из позапрошлого века

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...