 В Приангарье насчитали 4 тысячи домов-памятников деревянного зодчества

В Иркутской области создана концепция по сохранению деревянных объектов культурного наследия. Документ разработан по инициативе Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба главы региона.
В Иркутской области сформирован реестр памятников деревянного зодчества. В нём четыре тысячи объектов на территории 34 муниципальных образований. Определён способ сохранения зданий.
Так как 154 объекта находятся в «группе риска», им уделят внимание в первую очередь. Работы начнутся уже в следующем году. Выделен реестр многоквартирных жилых домов города Иркутска – памятников деревянного зодчества. В нём 362 здания. Их восстановление будет идти с участием средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальных программ. Реестр уже отправлен в администрацию Иркутска для проведения работ по сохранению объектов.
94% памятников деревянного зодчества Иркутской области находятся в частной и муниципальной собственности, 5% - в областной, 1% - в федеральной собственности. Также определен перечень бесхозных памятников. Авторы концепции предлагают передать эти объекты в муниципальную собственность. Памятники истории и культуры, которые были утрачены, могут быть восстановлены при наличии достаточных научных данных для их воссоздания.
– Пилотными муниципальными образованиями Иркутской области для реализации мероприятий концепции могут стать города Иркутск и Киренск. В Иркутске расположено 719 объектов культурного наследия – памятников деревянного зодчества, 374 из них включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В Киренске находится 28 деревянных объектов культурного наследия, два из них включены в единый реестр, - отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов.
Проект концепции, разработанный с участием представителей общественной палаты региона, прокуратуры, религиозных конфессий и общественности согласован с главами муниципальных образований. Следующий этап – утверждение документа на сессии Законодательного собрания Иркутской области и направление в министерство культуры Российской Федерации.
– Одно из наиболее ярких проявлений национальной культуры – крупные фрагменты исторической деревянной застройки, не имеющей аналогов. Деревянные жилые дома и культовые сооружения 19 века сохранились во многих муниципалитетах Иркутской области. Многие из них находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Наша задача – сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия. Рабочей группой разработана концепция сохранения памятников деревянного зодчества в регионе. Следующий шаг – реализация прописанных в ней мероприятий. Считаю необходимым начинать эту работу не откладывая, – сказал Игорь Кобзев.
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