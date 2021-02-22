В Иркутске появился новый дом-памятник

«Доходный дом в усадьбе Е.С. Белозёрова», расположенный в центре Иркутска по улице Марата, 40, внесён в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области опубликован на портале правовой информации.

Известно, что дом был выстроен в начале 20 века. Заключение об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, выдано 12 января.

Отметим, как сообщается в документах профильного ведомства, всего в Иркутске насчитывается больше четырёх сотен вновь выявленных объектов культурного наследия. На улице Марта находится несколько таких объектов. Это усадьба начала 20 века на улице Марата, 21, два доходных дома конца 19 века по улице Марата, 23, доходный дом и флигель конца 19-начала 20 веков по улице Марата, 30-32, два смежных дома того же периода по улице Марата, 37, особняк усадьбы А. П. Могилёва того же периода по улице Марта, 39, доходный дом 1890-х годов по улице Марата, 44 и другие.

Вместе с тем, летом и осенью 2020 года на этой же улице дважды горели дома-памятники. Сначала огонь вспыхнул в деревянном «Доме Козьмина», потом «Дом жилой Т.П. Ершовой». Также в конце 2020 года в Иркутске сгорел дом на улице Свердлова, 11А. Это «Усадьба Кузнецова» постройки 1890-х годов, тоже включённая в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Два пожара в деревянных домах вспыхнули и на минувшей неделе.

Утром 18 февраля на улице Декабрьских Событий, 38, горел дом-памятник конца 19 века. На том пожаре огнеборцы спасли кота одной из жительниц дома. Затем 20 февраля огонь погубил дом-памятник на улице Бабушкина, 3А. Двухэтажное деревянное здание относится к памятникам регионального значения. Оно принадлежало крестьянке Ирине Трутневой и выполняло функции доходного дома.

По инф. Телеинформа

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