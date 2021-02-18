Пожарные спасли котейку, который забился под крышу горящего дома

В Иркутске на улице Декабрьских Событий, 38, утром 17 февраля загорелся двухэтажный деревянный дом-памятник конца 19 века. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Иркутска в 10:46, передает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь распространился на кровлю и частично второй этаж старинного здания, общая площадь которого 168 квадратных метров. На первом этаже здания располагаются офисы, на втором – жилые квартиры.

В 11:55 пожар был локализован.

Спасатели полностью проверили здание, пострадавших нет.Однако огнеборцы спасли кота. Сотрудники МЧС обнаружили пушистого на крыше.

– Кот забился под кровлю и его обнаружили, когда разобрали часть крыши. Затем спасенное животное передали хозяйке, – говорят в МЧС

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...