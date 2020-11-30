В Ангарске бродячая собака цапнула ребёнка за лицо

В Ангарске следователи СУ СКР по Иркутской области проводят доследственную проверку по факту нападения собаки на ребенка.

26 ноября 10-летнюю ангарчанку укусила бродячая собака – ребенок получил травму лица.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что собака в парке напала на школьницу и укусила ее за губу.

Как выяснили полицейские, когда девочка возвращалась со своей подругой из школы, на нее внезапно набросился агрессивный беспородный пёс. Домой она пришла с травмой лица. Родители вызвали скорую помощь, ребенок госпитализирован. Сейчас состояние школьницы удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба ведомства, доследственная проверка проводится по признакам халатности. Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Обстоятельства инцидента выясняются.

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По инф. Телеинформа

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