На девочку напала стая бездомных собак – мама пострадавшей отсудила у мэрии 50 тысяч

Иркутянка через суд добилась компенсации морального вреда, который нанесен ее девятилетней дочери в результате укуса безнадзорной собаки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по заявлению женщины была проведена проверка. Установлено, что по дороге в школу на ребенка напала стая безнадзорных собак. Одна из них укусила девочку за правую ногу, поранив школьницу. По факту произошедшего мать девочки обратилась с заявлениями о проведении проверки и принятии мер в рамках их полномочий в ОП-4 МУ МВД «Иркутское», ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», администрацию Иркутска, прокуратуру района.
В ходе прокурорской проверки подтвердилось, что отловленная собака идентифицирована как животное без владельца. Факт причинения вреда здоровью ребенка подтвержден. С учетом требований действующего законодательства, ответственность за отлов и содержание безнадзорных животных возлагалась на орган местного самоуправления.
– В результате нападения несовершеннолетняя претерпела физические и нравственные страдания. Ситуация с нападениями безнадзорных собак на людей, в частности детей, на территории Ленинского района Иркутска не являлась единичной, на что прокуратура района неоднократно указывала органам местного самоуправления, в том числе посредством направления соответствующих информаций и принятия мер прокурорского реагирования, – отметили в надзорном ведомстве.
Выступая в защиту прав малолетнего ребенка, прокурор района направил в Ленинский районный суд Иркутска исковое заявление к администрации города о компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Суд постановил взыскать с администрации в пользу ребенка 50 тысяч рублей.
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