Триумф документального кино: наши режиссёры вновь собирают награды

Фильм иркутянки Полины Степановой «Здесь живет музыка» стал рекордсменом среди других иркутских фильмов по количеству призов на фестивалях 2020 года, а «документалка» Юлии Бывшевой признана достойной вечного хранения в Российском государственном архиве кинофотодокументов Красногорска. Об этих и других успехах иркутских режиссеров в 2020 году рассказала председатель иркутского отделения Союза кинематографистов России Ольга Бельская.

Все кинематографисты мира 28 декабря отметили Международный день кино. Именно в этот день братья Люмьер показали зрителям свой первый фильм – «Прибытие поезда». И эта дата, как признаются иркутяне, очень удобна для того, чтобы подводить киноитоги уходящего года.

– Год, конечно, был очень необычным. Но мы смогли принят предлагаемые обстоятельства и сделать все возможное, чтобы выполнить свою работу, – подчеркнула Ольга Бельская.

Сначала она отметила один из важнейших проектов уходящего года – «Экспозиция войны», который был посвящен 75-летию со Дня Победы.

– Мы подали заявку на конкурс министерства культуры и архивов Иркутской области и выиграли. Был запланирован показ фильмов о войне с необычных ракурсов. Не тех фильмов, которые показывают по телевизору обычно. Идея заключалась в том, чтобы пригласить в Иркутск авторов этих фильмов и провести творческие встречи. Конечно, с самого начала проект был под угрозой, даже не верилось, что удастся его реализовать. Но мы рискнули и всё получилось, – рассказала Ольга Бельская.

Почти все партнеры проекта – режиссеры, сценаристы, которые должны были приехать на эти встречи, согласились приехать даже несмотря на возраст или ковидные ограничения. В областном центре состоялось 5 творческих встреч, еще 7 – в городах и поселках Иркутской области. Были охвачены Качуг, Зима, Байкальск, Черемхово, Ангарск и Шелехов.

– У проекта получился очень неожиданный эффект. В Качуге, например, мы проводили встречу в кинотеатре, наполняемость по санитарным нормам не должна была превышать 50%. Так вот все эти 50% были заняты людьми. Потому что к нам приезжали очень интересные люди. Например, была Екатерина Головня – правнучка знаменитого оператора Анатолия Головни. Мы показали два ее фильма. Один для студентов – «ВГИК. Ополчение» о том, как студенты ВГИКа уходили на фронт. А второй – «Третья версия Второй Мировой войны». Он посвящен катиному дедушке Альберту Рихтеру. Фильм снят по его дневникам, – добавила Ольга Бельская.

Кроме того, в рамках проекта показывали и фильмы о кинематографистах на фронте.

– Мы убедились в очередной раз, какую ценность имеет именно хроника. Это – особый формат подачи материала, практически документальный. Это документальный факт журналистики. То, чему веришь, – подчеркнула председатель иркутского отделения Союза кинематографистов.

Поэтому Иркутску так необходима студия документального кино. Разговоры об этом идут уже не первый год. Предыдущий губернатор поддержал идею создания такой студии, были достигнуты предварительные договоренности. Однако сейчас вопрос «завис в воздухе».

– У нас была одна встреча с тогда еще врио губернатора Игорем Кобзевым по этому вопросу, должна была состояться вторая, но до сих пор пока не получилась. Мы надеемся, что Игорь Иванович найдет время в своем плотном графике и встретится с нами еще по этому вопросу. Хроника не снимается 25 лет уже. Мы столько событий пропустили. И мы теряем кинодокументы. Совершенно никак не освещается вот этот период, – отметила Ольга Бельская.

Однако это не значит, что время уйдет совсем бесследно – наша эпоха, хоть и в самой малой ее части, найдет отражение в работах иркутских режиссеров-документалистов. Так, например, иркутянка Юлия Бывшева в 2020 году выпустила фильм о наводнении в Тулуне «Нулевая отметка».

– Буквально пару дней назад был закрытый показ фильма «Нулевая отметка» для членов Союза кинематографистов. Широкой публике он будет представлен в январе. Работа очень сильная. Как и еще один фильм Юлии о Валентине Распутине «Прошедшего времени не существует», лента уже получила призы на самом масштабном российском фестивале документального кино в Екатеринбурге «Россия», – рассказала Ольга Бельская.

Сама режиссер добавила, что фильм о Распутине был в производстве три года, так как были проблемы с финансированием. Но сейчас он, к счастью, готов, с 2021 года начнется его фестивальная и прокатная судьба.

– С фильмом про Тулун мы участвовали в кинофестивале в Екатеринбурге. Получили приз от Красногорского архива, где хранится вся документальная хроника страны, с формулировкой «Достоин вечного хранения». Также нам дали еще сертификат на хронику. Показ ленты «Нулевой километр» мы запланировали на январь 2021 года, – добавила Бывшева.

Также среди успешных работ иркутян – фильм Юрия Яшникова и Анастасии Зверьковой «Русский Морган» о купце Александре Второве. Его премьера состоялась 1 декабря, но лента уже доступна к просмотру в сети. Кроме того, приз получил режиссер Александр Иванович Голованов за фильм «Александр Колчак: последний подвиг адмирала». Он уже был показан на фестивале в России, получил специальный приз и особо отмечен конкурсным жюри. При этом, по словам Бельской, лента делалась практически без бюджета, только при поддержке близких друзей режиссера.

Однако главной «звездой» 2020 года стал фильм режиссера-дебютанта Полины Степановой «Здесь живет музыка». Лента побила рекорд по количеству присужденных призов на различных российских и зарубежных кинофестивалях.

О планах на 2021 год иркутские кинематографисты как люди суеверные рассказывать не стали, однако отметили, что в работах наступающего года найдется место и теме пандемии коронавируса. Студенты ВГИКа будут снимать ленту о малом бизнесе, в том числе и в эпоху ковида, а член Союза кинематографистов Роман Рютин уже сейчас работает над «документалкой» с рабочим названием «Карантин».

По инф. Телеинформа

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