Два документальных фильма из Иркутска вступили в борьбу за полмиллиона рублей

Два иркутских режиссёра поборются за 500 тысяч рублей на Сибирском питчинге дебютантов, который пройдет 16-18 ноября в Кемерово.

Оба иркутских проекта будут представлены в категории «Документальное кино», а это значит, что соревноваться режиссерам придется не только с конкурсантами, но и друг с другом.

Полина Степанова представит проект фильма «Corps diplomatique» об известном сербском режиссере Эмире Кустурице и его музыкальной группе. Ранее она уже участвовала в Байкальском питчинге дебютантов, где заполучить главный приз не удалось.

Для режиссера Ники Песчинской этот питчинг станет первым в карьере. В этом году она сняла свой первый док о женской команде по хоккею с мячом. Новый проект называется «Команда плохих парней» и расскажет о драматической истории иркутской баскетбольной команды «Иркут».

Напомним, питчинги дебютантов проводятся продюсерским центром «MovieStart», при поддержке Фонда президентских грантов и Союза кинематографистов России. Сибирский питчинг поддерживает ГАУК КО Кузбасскино, Национальный фонд поддержки правообладателей, компания Canon, Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

По инф. Телеинформа

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