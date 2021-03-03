 «Точка будущего»: школа и семья под одной крышей

Иркутский образовательный комплекс «Точка будущего» с апреля начнет принимать заявки от семей на зачисление братьев и сестер нынешних учеников комплекса.

Семейный подход

Как отмечают в пресс-службе уникального учреждения, «Точка будущего» недавно опубликовала информацию о приеме на 2021/2022 учебный год. И сейчас принято уже более 15 тысяч заявок на обучение, и анкеты от желающих продолжают поступать.

В «Точке будущего» напомнили, что проект – благотворительный. Миссия образовательного комплекса – предоставить детям из приёмных семей равные со сверстниками возможности в достижении социального успеха и научить их жизненному проектированию.

Благотворительный фонд «Новый дом», реализовавший проект по созданию «Точки будущего», решил, что в образовательный комплекс зачислят братьев и сестёр ребят, которые уже посещают здесь детский сад или школу. Эти правила соответствуют концепции фонда. В ней предусматривается, что основная ценность «Точки будущего» – семья.

При подсчёте вакантных мест на следующий – 2021/2022 – учебный год оказалось, что количество братьев и сестёр учащихся «Точки будущего» значительно больше, чем комплекс может принять в этом году. Поэтому принято непростое решение провести собеседование с родителями учеников «Точки Будущего», чьи братья и сёстры хотят учиться в комплексе.

Места будут распределяться по итогам такого общения. Специальную анкету планируется разработать в марте, а в апреле начнутся прием заявок и собеседования.

Взгляд родителей

Мама двух мальчиков и девочки Евгения Здышева:

– Впервые мы услышали о проекте «Точки будущего» в 2015 году, тогда строительство такого комплекса в Иркутске казалось несбыточной мечтой. Когда осенью 2019 года мы прочли в СМИ, что школа достраивается и скоро будет набор, решили обязательно узнать больше о проекте. Посещали презентации в «Сибэкспоцентре», участвовали во встречах с родителями.

Идея социального проектирования, сама концепция образовательного комплекса нас заинтересовали очень сильно, так как мы давно искали альтернативу общего образования своим детям. В ноябре 2019 года мы подали заявки на трёх детей, но только средний сын попал в старшую группу детского сада. Весной 2020 года с нетерпением ждали приема заявлений, в этот набор попал старший сын – в 7 класс. Мы считаем это большой удачей.

Конечно, как многодетным родителям нам бы очень хотелось, чтобы все наши дети учились вместе, так как таким образом обеспечивается единство образовательного и воспитательного процесса дома и в школе. Мы были очень воодушевлены новостью о том, что детям из одной семьи будет отдан приоритет при следующих наборах, и считаем это правильным решением.

Школа – это как большая семья, в которой наши дети будут проводить время, учиться, заниматься спортом более 10 лет. И очень важны здесь поддержка и опора старших детей, реализация идеи наставничества и разновозрастного взаимодействия в стенах образовательного комплекса.

Мама воспитанника подготовительной группы «Жемчужинка» ЧОУ «Точка Будущего» Ирина Андреева:

– Нашему сыну повезло поступить в «Точку» в первый набор осенью 2019 года. Дочь же не попала в сад ни в 2019, ни в 2020 году. Только резерв и муниципальный детский сад. Безусловно, тяжело развозить детей в сады в разных районах города. Ещё сложнее объяснять дочке, почему она не может посещать тот же замечательный сад, что и брат. Остаётся только обещать участвовать в каждом новом наборе и рассчитывать на удачу. Принятое решение о наборе в «Точку» ребят только из числа братьев и сестёр учеников нас очень порадовало и дало новую надежду. Да, мы понимаем, что и в этом случае место в саду нам не гарантировано и решение по каждому ребёнку будет приниматься по итогам собеседования. Но очень надеемся! Обучение обоих детей в «Точке» позволит воспитать их в одной системе ценностей и жизненных ориентиров. Про облегчение жизни родителей в части логистики перевозки детей и говорить не стоит.

Отец двух дочерей, которые ходят в подготовительную группу детского сада «Точки будущего», Олег Саралидзе:

– Как папа двух детей я полностью поддерживаю решение о том, что сначала необходимо по возможности предоставить места для обучения всем детям из одной семьи. И дело здесь не в удобстве родителей, хотя и это очень важно для гармонии в семье, а главным образом в том, чтобы дети из одной семьи находились в одной системе ценностей. Также детям важно чувствовать поддержку своего родного человека (брата или сестры) в школе. Общество, страна, начинается с малого – с семьи, поэтому необходимо, чтобы семья была как можно сплоченнее, чего и добивается учредитель «Точки будущего».

Сестра и отец ученицы 10 класса Ксения и Михаил Дроновы:

– Однозначно, мы очень рады, что удалось попасть в эту замечательную школу, которую между собой называем исключительно «Хогвардсом». Чтобы составить максимально честный отзыв, не станем молчать про небольшие сложности, которые даже приятно выделить, учитывая их несущественность.

Оказалось, что даже старшекласснику трудновато привыкнуть к формату полного рабочего дня. Учебный год уже заканчивается, а нашему подростку все еще бывает тяжело отрабатывать полный день, ведь дети находятся в школе с восьми утра до самого вечера. Не представляю, как с этим справляются первоклашки. Однако где тяжело детям, хорошо родителям – как бы это странно ни звучало. Потому что благодаря такому графику дети весь день находятся под присмотром. Исключаются любые самостоятельные передвижения по городу, и если даже родителям старшеклассников это нравится, то как же, наверное, рады родители учеников младшего и среднего звена! Нам очень не хватало таких условий раньше. Теперь мы всегда спокойны, знаем, что ребенок в безопасности. Это же касается и питания. Оно полноценное и достаточно разнообразное. Дети признаются, что, хоть у них и есть возможность покупать какие-то сладости или, например, чипсы, желания такого не возникает – они всегда сыты. Конечно, это очень радует. Школа в этом случае формирует здоровые пищевые привычки.

При этом, как бы тяжело не было детям находиться в школе весь день, она совершенно самодостаточна и закрывает все потребности в дополнительном образовании. Здесь есть все кружки и секции. Ребенок может развиваться разносторонне, при этом у родителей нет необходимости целыми днями возить чадо на дополнительные занятия. Кстати, благодаря тому, что все сконцентрировано в одном месте, школьник может попробовать себя в разных занятиях. Так, недавно наш подросток открыл для себя керамику, к которой вряд ли пришел бы, учась в обычной школе.

К сожалению, не удалось уйти от необходимости учиться по субботам. Но мы прекрасно понимаем, что это связано с нормами, продиктованными законодательством, а не с желанием руководства комплекса заставить детей учиться без выходных. Это же касается нереализованной идеи уйти от оценочной системы. Впрочем, система оценок все равно сильно отличается от классической, выглядит намного более приятной и кажется более объективной.

Подростков немного расстроил формат школьной формы. Однако здорово, что руководство школы слышит детей, которым удалось доказать, что в обычные учебные дни современный деловой дресс-код допускает ношение черных джинсов. Приятно видеть, что между учениками и школьной администрацией выстраивается диалог.

Важна также, судя по всему, доверительная атмосфера между педагогами и учащимися. Немыслимая в других учебных заведениях возможность обращения по имени к учителю — это не просто символ «современной эпохи», но важный шаг к установлению психологического контакта. Судя по рассказам подростка, уровень этих отношений очень укрепляет сам процесс трансляции знаний, делает его по-настоящему увлекательным интеллектуальным приключением.

Что касается учебной программы, то тут можем сказать только одно. Впервые мы видим, что ребенок действительно заинтересован учебой. Она с удовольствием рассказывает про учителей и уже с вечера готовится к новому учебному дню. Здесь даже комментировать нечего – просто аплодируем стоя. Вспоминая себя в аналогичном возрасте, мы можем ответственно сказать: представить 10-классника, охотно отправляющегося каждое утро в школу, ранее было невозможно.

Хорошо ли, что по новым правилам в школу будут брать братьев и сестер? Конечно же, справедливо, если братья и сестры будут учиться в одной школе. Это вписывается в концепцию образовательного комплекса. Дети из одной семьи должны иметь возможность быть рядом друг с другом.

В целом с самого начала нашей семье откликнулась идея инклюзивного образования. Кажется, такая форма обучения положительно влияет не только на детей из приемных семей, но и на всех участников учебного процесса. Здорово, что есть место с дружелюбной атмосферой, где строится общество, основанное на взаимном уважении людей, школа, где учителя ценят каждого своего ученика, а ученики с настоящим удовольствием и интересом идут на уроки.

Точка перспектив

Все родители сходятся во мнении, что попасть в «Точку будущего» – большая удача для их ребенка. Дети оказываются в комфортной для них среде, получают как обязательное, так и дополнительное образование, и при этом перед ними открывается намного больше вариантов для развития и перспектив. А уж возможность учиться вместе с братьями и сестрами, общаться и поддерживать друг друга оказывается бесценной – это позволяет наладить взаимоподдержку и понимание между родными людьми. Равные возможности в получении образования для детей из одной семьи – такой подход считают правильным родители учеников образовательного комплекса.

По инф. Телеинформа

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