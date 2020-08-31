Талантливые иркутские студенты смогут поучиться у мэтров джаза

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Иркутского государственного университета Александр Шмидт и президент Фонда поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале» Александр Филиппов.

В его рамках планируется создание в ИГУ вокально-инструментального джазового ансамбля под руководством ведущих музыкантов региона, специалистов по менеджменту, режиссуре и актерскому мастерству, сообщает пресс-служба вуза.

– Студенческая пора – это то время, когда у молодежи закладываются основы и у них есть желание и энергия изменяться. Поэтому для своих студентов мы предоставляем максимум возможностей для самосовершенствования, саморазвития. Знаю, что для них музыкальная среда имеет очень большое значение, и уверен, что среди наших студентов есть фанаты джаза. Надеюсь, что взаимодействие ИГУ с Фондом «Джаз на Байкале» приведет к появлению новых звезд в области музыки и музыкальной культуры, – отметил Александр Шмидт.

Местом размещения творческого коллектива, где будут проходить репетиции, станет спортивно-досуговой центр вуза в микрорайоне Университетский. Планируется, что в этом творческом пространстве смогут заниматься не только студенты ИГУ, но и другие жители Иркутска, интересующиеся джазом.

– Мы, наш Фонд, вышли на тот уровень, когда стало важно отдавать, наши музыканты готовы делиться накопленным опытом, а для этого нужна очень хорошая и качественная база. Такой базой станет Иркутский госуниверситет – это и престижно, и, с другой стороны, позволяет нам поработать с активным студенчеством. Считаю, что ИГУ дает не просто образование, здесь создается интересная «тусовка», где студенты занимаются спортом и творчеством, они живут и понимают, что в университет приходят не только учиться, – сказал Александр Филиппов.

По его словам, при содействии Фонда «Джаз на Байкале» студенческий джаз-бэнд, наработав навыки, сможет выступать не только в университете, но и на мероприятиях городского и областного уровней, став при этом хорошей визитной карточкой вуза.

По инф. Телеинформа

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