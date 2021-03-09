Сугроб с «сюрпризом»: мальчик напоролся на строительный мусор в куче снега

Следователи Октябрьского района Иркутска проводят проверку инцидента с восьмилетним ребенком, который получил травмы во дворе одного из домов на улице Красных Мадьяр.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в деле присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.
Предварительно известно, что мальчик во время прогулки упал в сугроб, в котором находились обрезки металлического профлиста. В результате ребёнок получил рваную рану бедра.
– В ходе проверки следователями СК России будет дана правовая оценка действиям сотрудников подрядной организации, осуществлявшей ремонтные работы жилого многоквартирного дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отметили в пресс-службе Следкома.
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский градоначальник?
Полиция не нашла ничего запретного в «протестной акции снеговиков», которую устроила жительница деревни в Архангельской области. Снеговики держали в руках плакаты «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено».
Власти всерьез решили перетрясти среднее профессиональное образование, и этой инициативе, в общем-то, можно поаплодировать. Почему? Просто наши внуки часто после девятого класса уходят именно в колледжи. И сталкиваются с тем, что учат там нередко по старинке. И не всегда востребованным вещам.
Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике выбор певицы Manizha для представления России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». По его словам, в очередной раз на конкурс едет исполнитель, творчество которого и в России никому не интересно.
Давным давно стало понятно, что состояние лесной отрасли в России — тревожное. Когда-то по лесам ходили егери, а о черных лесорубах и слышно не было. Сейчас же повсюду — сплошные неконтролируемые рубки и следом — поджоги. Бизнесмены хотят обогатиться, заинтересованные чиновники — с ними заодно. А это далеко не все проблемы, например, в лесах и мусора ого-го!
Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский рассказал, как накопить на безбедную старость. По его словам, россиянам следует пойти по пути Европы, где давно сформировалась культура личного инвестирования.
Человек необыкновенной яркости, таланта, не только литературного, но и человеческого, Валентин Курбатов был настоящим украшением всех Яснополянских встреч. Он был постоянным участником поэтических фестивалей в Михайловском. И он сам был словно озарен внутренним светом Пушкина и Толстого.
Дочь бизнесмена Александра Садриева, которого расстреляли 14 марта 1997 года в подъезде своего дома в Великом Новгороде, дослужилась до полковника Следственного комитета и спустя 23 года нашла убийц своего отца.
Редакция портала «Мои года» подобрала пару любопытных публикаций с разных уголков планеты. Так, пандемия окончательно убедила итальянцев в том, что велосипед — это не только самое безопасное и полезное для здоровья средство передвижения, но и отличный способ подзаработать. А австралийская авиакомпания начала продажу билетов на рейсы по неизвестным маршрутам внутри страны.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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