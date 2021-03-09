Сугроб с «сюрпризом»: мальчик напоролся на строительный мусор в куче снега

Следователи Октябрьского района Иркутска проводят проверку инцидента с восьмилетним ребенком, который получил травмы во дворе одного из домов на улице Красных Мадьяр.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в деле присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно известно, что мальчик во время прогулки упал в сугроб, в котором находились обрезки металлического профлиста. В результате ребёнок получил рваную рану бедра.

– В ходе проверки следователями СК России будет дана правовая оценка действиям сотрудников подрядной организации, осуществлявшей ремонтные работы жилого многоквартирного дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отметили в пресс-службе Следкома.

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По инф. Телеинформа

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