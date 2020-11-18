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Школьница съехала с горки прямо на проезжую часть и попала в больницу
По инф. Телеинформа   
18 Ноября 2020 г.
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В Усть-Куте школьница скатилась с горки на дорогу и ударилась о проезжающую машину.

Школьница съехала с горки прямо на проезжую часть и попала в больницу

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, десятилетняя девочка каталась на горке у одного из домов по улице Пушкина. Во время спуска несовершеннолетняя выехала на дорогу, где ударилась о колесо проезжающей в это время автомашины.

Школьница была доставлена в больницу и после обследования отпущена на амбулаторное лечение. Серьезных травм, требующих ежедневного контроля со стороны медиков, она не получила.

Сотрудники дорожной полиции в Иркутской области в преддверии зимнего сезона проводят дополнительные обследования жилых массивов и придомовой территории. Они ищут стихийные ледяные горки вблизи автомобильных дорог, создающие угрозу жизни и здоровью детям. При обнаружении такого рода опасных развлечений инспекторы привлекают дорожные, коммунальные службы, муниципалитеты, которые посыпают поверхность горок песком или реагентами.

Полицейские также призывают родителей еще раз провести обстоятельные беседы с детьми и подростками, напомнив о важности соблюдения мер безопасности на дорогах региона

По инф. Телеинформа

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