Собак из зооприюта «Пять звёзд» подумывают отпустить «на волю»

В Приангарье создадут площадку для диалога с муниципалитетами по контрактам на отлов животных без владельцев, заключенным с ООО «Пять звезд», чтобы выпустить привитых и стерилизованных собак в прежние места обитания. Об этом стало известно на круглом столе в Иркутске, посвященном изменениям в сфере обращения с бездомными животными.

Напомним, в приюте в поселке Карлук Иркутского района в ноябре 2020 года началась проверка со стороны ветслужбы по заявлению общественного инспектора в сфере обращения с животными Елены Прадчук. В ходе визита в приют инспектор зафиксировала на видео многочисленные нарушения. Кроме того, служба направила письмо в ГУ МВД по Иркутской области для проверки фактов жестокого обращения с животными в этом приюте. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Как позднее выяснилось, полиция не нашла фактов противоправной деятельности руководителей компании.

К слову, по словам представителей надзорного ведомства, на территории Иркутской области в 2020 году заказчики муниципальных контрактов на отлов животных – администрации муниципальных образований – неоднократно пренебрегали своими правами по контролю за их исполнением.

– По условиям контракта администрация вправе запрашивать у исполнителя информацию, проверять ее, в том числе и выезжая в приют. Как было установлено, это делалось не всегда, – сказал помощник прокурора Иркутского района Александр Попов.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Иркутской области Анна Сопранкова дополнила, что прокурорские проверки продолжаются, причем не только в отношении «Пяти звезд», но и других организаций. Она отметила, что при наличии нарушений будут приняты меры реагирования.

Общественные инспекторы в сфере обращения с животными, пользуясь случаем, пожаловались на то, что зачастую их не пускают в организации, отлавливающие собак, и не дают проверить, в каких условиях они там находятся. Анна Сопранкова пояснила, что общественный инспектор имеет право проводить акты общественного контроля. Однако для этого нужно взаимодействовать с муниципалитетом-заказчиком контракта на отлов животных.

Что касается непосредственно «Пяти звезд», то напомним, волонтеры перевезли оттуда в «К-9» около двухсот собак, отловленных ранее в муниципалитетах.

– Там больше миллиона рублей из бюджетных средств было уплачено «Пяти звездам» на отлов и лечение животных, а работы до конца не доведены. Мы сейчас всех этих собак вакцинировали, стерилизовали, чипировали. Работы были оплачены из добровольных пожертвований от населения. Однако сейчас, согласно федеральному законодательству, я обязан этих животных сейчас выпустить в прежнюю среду обитания. А концы найти невозможно: компания «Пять звезд» не предоставила в ходе проверки ветслужбе учетные дела на этих собак, – рассказал руководитель питомника для собак «К-9» Вячеслав Славин.

Он уточнил, что у части животных на ушах были нумерованные бирки, но при отсутствии базы данных этих номеров определить, какая собака из какой территории, нельзя. По словам Вячеслава Славина, к нему в питомник ни один муниципалитет за своими животными не обратился, и куда их теперь выпускать, непонятно. Общественники, участвовавшие в круглом столе, добавили, что они обращались «практически во все муниципалитеты» за копиями учетных дел на отловленных собак, но везде получили отказы.

– Я как отец пятилетнего ребенка не хочу, чтобы у нас повторился сценарий Улан-Удэ, где бездомные собаки сначала искусали женщину, позднее – ребенка. Я не хочу, чтобы в Иркутской области было так же, – обосновал свое нежелание выпускать собак «просто на улицу» Вячеслав Славин.

Отметим, к слову, нападения бродячих собак на людей в последнее время фиксируют и в Приангарье.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко возразил ему, что служба не давала «К-9» никаких указаний о том, что из «Пяти звезд» необходимо изъять животных, и, по сути, эти действия были самовольными.

– Теперь вы ждете, что я скажу: столько-то голов собак выпустить в Зиминский район, столько-то в Ангарский, и уточню, каких именно. Но это неконструктивный диалог, его надо вести с муниципалитетами, – сказал он. – Служба ветеринарии прямого указания на выпуск конкретных животных на конкретную территорию, не являясь при этом стороной муниципального контракта, по которому они были отловлены, не может выдать.

Причем, как уточнил Сергей Шевченко, информация об отловах открыта: на аукционной площадке можно посмотреть, где был заключен контракт и на какое количество животных. Сами же факты нарушений, допущенных «Пятью звездами», ветслужба зафиксировала и отразила в результатах проверки.

– Если эта проблема действительно существует, давайте решать ее совместно, с привлечением контрольно-надзорных органов и представителей администраций, – сказал он.

Анна Сопранкова поддержала его:

– Необходимо собрать заказчиков муниципальных контрактов и создать площадку для обсуждения этого вопроса. Я считаю, в первую очередь нужно беседовать с теми муниципалитетами, которые заключали и потом расторгли контракты с ООО «Пять звезд», и уже на этой площадке можно будет выработать решение по дальнейшим действиям.

Другие участники круглого стола согласились с предложением ветслужбы и прокуратуры.

Начальник отдела государственного пограничного ветеринарного контроля на Госгранице РФ, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора по Иркутской области управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Елена Смаркалова отметила, что полномочиями по организации деятельности приютов наделена служба ветеринарии Иркутской области, а не управление Россельхознадзора, однако вместе с этим тема все равно острая и наболевшая. В управление регулярно поступают жалобы на деятельность приютов, их приходится передавать в ветслужбу.

– Несмотря на то, что Россельхознадзор не владеет полномочиями по организации приютов, тема больная. У нас есть исполнитель муниципального контракта и заказчик. Заказчик не контролирует его исполнение, но выплачивает деньги из областного бюджета. Пока мы не наладим и не отрегулируем эту цепочку, проблемы так и будут возникать, – резюмировала Елена Смаркалова.

По инф. Телеинформа

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