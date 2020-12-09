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Снова пожар в школе: на сей раз вспыхнул деревянный спортзал
|По инф. Телеинформа
|09 Декабря 2020 г.
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В деревне Онгой Осинского района в ночь на 9 декабря загорелось деревянное здание спортзала начальной школы.
Сигнал о пожаре поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 03.26. По повышенному номеру к тушению пожара привлечены силы и средства МЧС России и областной пожарно-спасательной службы – 16 человек личного состава и пять единиц техники.
На момент прибытия на место происшествия пожарных деревянное здание площадью 300 квадратных метров было объято огнём, обрушилась кровля. В 04.32 пожар был локализован. Ликвидировали его в 7.00. Деревянное здание было уничтожено полностью.
Здание школы не пострадало, жертв нет. На месте пожара работают дознаватели ГУ МЧС по Иркутской области и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства произошедшего.
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