В Большом Голоустном дотла сгорела школа

Школа в поселке Большое Голоустное Иркутского района, вспыхнувшая утром 25 ноября, сгорела практически полностью.

Возгорание было зарегистрировано в 7:29. Через два часа пожар локализовали на площади 700 кв м. Одноэтажное деревянное здание в итоге обрушилось.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сигнал автоматической пожарной сигнализации поступил в пожарную охрану в 7:29. На момент прибытия первого подразделения огонь был на крыше и внутри самого одноэтажного деревянного здания школы. К тушению пожара по повышенному рангу сложности были привлечены бригады огнеборцев из Большого и Малого Голоустного, из Иркутска, а также четыре автоцистерны, приспособленная техника, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль.

Дети из поселка Большое Голоустное временно будут учиться в образовательном учреждении поселка Малое Голоустное. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр района Леонид Фролов.

– Как и положено, на территории школы находится пожарный резервуар с достаточным количеством воды, поэтому удалось быстро локализоваться пожар и близлежащие строения не пострадали. Школьный транспорт и игровую площадку удалось спасти, – отметил глава района.

В школе обучаются 72 ребенка.

– Приложу все усилия для скорейшего строительства новой школы в поселке. К сожалею, этот процесс непростой, так как Большое Голоустное находится на территории национального парка, – отметил Леонид Фролов.

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