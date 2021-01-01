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Школьник-герой проплыл 1,5 километра ради спасения ребёнка на Братском водохранилище
По инф. Телеинформа   
01 Января 2021 г.
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Начальник Главного управления МЧС по Иркутской области полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко вручил 13-летнему школьнику из села Новоленино Нукутского района Михаилу Маркелову ведомственную награду – медаль «За спасение погибающих на водах».

Школьник-герой проплыл 1,5 километра ради спасения ребёнка на Братском водохранилище

Свой героический поступок Михаил Маркелов совершил прошлым летом, 5 июля, когда отдыхал с мамой на берегу Унгинского залива Братского водохранилища. Они вдвоем услышали крики женщины на берегу, которая плакала и просила о помощи: её девятилетнего сына на надувной ватрушке порывом ветра унесло от берега. Отец мальчика пытался вплавь догнать надувной круг, но не смог, выбился из сил и вернулся на берег.

От сильного ветра надувной круг раскачивался и мог перевернуться в любой момент. Расстояние от берега до надувного круга с мальчиком увеличилось до 1500 метров. Увидев это, Михаил заверил свою маму, что сможет доплыть до ребенка на ватрушке. Доплыл и стал вплавь толкать надувной круг к берегу. В это время отец мальчика нашёл оставленную рыбаками лодку без весел и с помощью подручных средств направил её навстречу мальчикам. Спустя время они встретились, и мужчина вытащил детей из воды.

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По инф. Телеинформа

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