Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского приглашает 28 января в 19:00 на четвертый выпуск проекта «Полимат-лекториум». Онлайн-лекцию проведет биолог и научный журналист Полина Лосева, автор книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться».

Как сообщает пресс-служба библиотеки, книга попала в лонглист премии «Просветитель» в 2020 году.

– Ученые уже давно ищут лекарство от старости, но до сих пор, кажется, ничего не нашли. Значит ли это, что эликсира вечной молодости не существует? Или его просто не там ищут? Мы поговорим о том, что делают годы с нашим телом, можно ли замедлить возрастные изменения и насколько далеко в этом процессе продвинулась современная наук, – отмечают в библиотеке.

Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить на онлайн-лекции «Время vs тело. Как наука борется со старением?».

Прямая трансляция пройдет на официальном ютуб-канале «Молчановки» по ссылке , а также в сообществе библиотеки во «Вконтакте».

По инф. Телеинформа

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