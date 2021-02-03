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Планетарий готов рассказать правду о чёрных дырах
По инф. Телеинформа   
03 Февраля 2021 г.
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В Большом иркутском планетарии в первые выходные февраля состоятся лекции известных популяризаторов науки – директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева и директора АНО «Звёздный десант» Михаила Меркулова.

Планетарий готов рассказать правду о чёрных дырах

Как сообщают организаторы, мероприятия приурочены к Дню науки.

  • 6 февраля. 17.00. Полнокупольная лекция Михаила Меркулова «Черные дыры. Правда и вымысел». 12+.
  • 6 февраля. 19.00. Лекция Михаила Меркулова «Одон – значит звезда». 12+.
  • 7 февраля. 17.00. Лекция Сергея Язева «Вторая атака. Люди смотрят на Луну». 12+.
  • 7 февраля. 18.00. Лекция Сергея Язева «Марс приближается».

Планетарий расположен в здании школы №19, адрес: ул. Лермонтова, 279. Справки по телефону: 8 (3952) 735-762.

По инф. Телеинформа

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