Планетарий готов рассказать правду о чёрных дырах

История с оппозиционером Алексеем Навальным, его предполагаемым отравлением и расследованием о дворце в Геленджике разделила российское общество. 2 февраля раскол стал еще глубже — после решения о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Политика отправили в колонию общего режима. Эксперты сходятся во мнении, что дело полностью носит политическую окраску. И тут же возникает вопрос: что будет делать без своего лидера оппозиция дальше?