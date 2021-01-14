Питомник «К-9» просит денег у президента на воспитание собаки-поводыря

Иркутский питомник «К-9» подал заявку на президентский грант, чтобы воспитать еще одну собаку-поводыря.

Об этом рассказал руководитель питомника Вячеслав Славин в ходе прямого эфира в инстаграм. Он сообщил, что за время работы «К-9» здесь подготовили уже четырех собак-поводырей.

– Подготовка такой собаки – это пик дрессировки и очень большая ответственность, поскольку потом животное должно водить слепого человека, – отметил Вячеслав Славин.

Изначально 25 лет назад «К-9» создавался именно как питомник для сторожевых собак, лишь позднее стал выполнять и функции приюта.

Сейчас здесь продолжают выращивать и дрессировать служебных собак. Руководитель приюта отметил, что его сыну на этот Новый год «Дед Мороз» подарил собаку. На уточняющие вопросы зрителей он пояснил, что это овчарка с хорошими способностями следопыта.

Вячеслав Славин также отметил, что большая часть дохода от питомника служебных собак, а также от организации катаний на ездовых, уходит на содержание приюта для бездомных животных.

Напомним, недавно питомник пострадал от крупного пожара. Владельцы подозревают, что это был поджог.

По инф. Телеинформа

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