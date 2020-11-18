Паре усольчан так понравился чужой кокер-спаниель, что они решили его украсть

В Усолье-Сибирском у горожанки украли кокер-спаниеля, пока она была в торговом центре. Мужчина и женщина отвязали собаку от перил и увели за собой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, действия злоумышленников зафиксировала камера наблюдения. Видеокадры, на которых видно, как неизвестные мужчина и женщина отвязывают собаку и уводят ее, были распространены полицейскими в соцсетях. В результате сотрудники уголовного розыска смогли с помощью отзывчивых граждан установить личности подозреваемых и задержать их.

Известно, что в совершении кражи подозреваются 29-летняя женщина и 35-летний мужчина, ранее не судимые. По их словам, им просто захотелось иметь такую собаку, поэтому они решили взять чужую. Сейчас кокер-спаниеля вернули законным владельцам. По факту кражи завели уголовное дело.

– Однако это не единственный подобный факт в Усолье-Сибирском. Несколько дней назад собака породы ненецкая лайка пропала с огороженной территории возле кафе. В этом случае животное не было привязано. Полицейские установили, что собаку забрал молодой житель Нижнеудинска. Он решил, что у пса нет хозяина. Собаку вернули. Полиция проводит проверку, – отмечают в ГУ МВД.

Ранее отзывчивые граждане помогли молодой матери увернуть украенную у нее коляску.

По инф. Телеинформа

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