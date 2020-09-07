Нужны выплаты на «взрослых» детей? Тогда собираем документы

С 1 сентября 2020 года в управлении социальной защиты населения по месту жительства заявителей и МФЦ начался прием заявлений на единовременную денежную выплату семьям, имеющим детей в возрасте с 16 до 18 лет. Последний день подачи заявлений – 30 ноября 2020 года включительно. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
На получение единовременной выплаты в соответствии с законом имеют право семьи, в которых дети родились в период с 31 августа 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. Выплата назначается, если ребенок и один из родителей, усыновителей имеют гражданство РФ и постоянно проживают в Иркутской области.
Для подачи заявления одному из родителей (законных представителей), совместно проживающему с детьми в возрасте от 16 до 18 лет, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) либо в МФЦ.
Для назначения единовременной выплаты представляются:
заявление о назначении выплаты;
документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и детей;
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка в жилом помещении совместно с законным представителем.
Основаниями для отказа в назначении выплаты могут быть:
отсутствие права на предоставление единовременной выплаты и (или) несоблюдения условий ее предоставления;
предоставление законным представителем недостоверных сведений в целях получения единовременной выплаты.
Этим видом поддержки можно воспользоваться при любом доходе семьи. Право на выплату не связано с материнским капиталом, не зависит от наличия работы, получения пособий и других мер социальной поддержки.
Предоставление выплаты осуществляется путем зачисления денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации, либо путем доставки через организации федеральной почтовой связи.
Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, утверждена законом Иркутской области от 20 августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей». Порядок предоставления выплаты и типовая форма заявления утверждены постановлением правительства Иркутской области от 28 августа 2020 года № 711.
Форма заявления размещена на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (баннер на главной странице «Выплаты семьям с детьми в возрасте с 16 до 18 лет»).
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии министерства: 8(3952) 25-33-07.
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