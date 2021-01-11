Новогодняя ёлка начала осыпаться? Скорее несите её в зоосад!

Иркутский зоосад предлагает горожанам не выкидывать живые елки после праздников, а привозить для их питомцев.
– С 11 января официально стартует наша традиционная акция по сбору новогодних елок, – сообщили в пресс-службе зоосада.
Елки используют как полезную витаминную подкормку для питомцев и добавляют измельченные ветви в подстилку вольеров.
– Больше всего елочки любят обгладывать наши копытные питомцы, но пожевать ветки вечнозеленого дерева не отказываются и кролики, и дикобразы, и некоторые другие обитатели нашего уголка живой природы, – отметили в зоосаде.
На привезенных елках не должно быть мишуры и других украшений, которые могут навредить животным.
Между тем в Иркутской зоогалерее, в которую входят городской зоопарк и Дом природы, сообщили о том, что сбор елок уже прекращен.
– Наши закрома полны теми деревьями, которые остались с ёлочных базаров. Принимать больше того, что реально могут употребить животные, нет смысла, иначе много придётся утилизировать, а это сейчас дорого обходится. К сожалению, мы так и не смогли пока купить себе садовый измельчитель, так что вариантов использования б/у новогодних деревьев не так много. Везите свою ёлочку к нам только если уверены, что она самая свежая, самая мягкая и самая вкусная, – сообщила руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина.
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