Новые приюты для животных – это реально. Есть желающие их открыть

В Иркутской области предлагают разработать положение о предоставлении некоммерческим организациям грантов на реализацию таких социальных проектов, как создание приютов для содержания животных без владельцев.

Речь об этом шла на совещании в областном правительстве, посвященном организации мероприятий по обращению с животными без владельцев в Иркутской области. Напомним, ранее о возможности разыгрывать гранты для НКО под создание приютов говорил руководитель региональной ветслужбы Сергей Шевченко.

– В области не хватает специализированных организаций по обращению с безнадзорными животными. В настоящее время в правительстве области разрабатывается Концепция по созданию сети приютов. Она предусматривает грантовую поддержку некоммерческих организаций, готовых участвовать в реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев. Думаю, что участие НКО в решении проблемы с безнадзорными животными – правильный шаг, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Концепция прошла обсуждение на рабочей группе при Законодательном собрании Иркутской области с участием представителей зоозащитного сообщества. Направления расходования грантов должны быть строго обозначены.

В Приангарье уже семь организаций, расположенных в Ангарске, Усть-Куте, Нижнеудинске, Братске, Вихоревке, Усолье-Сибирском, изъявили желание участвовать в этой программе.

При этом губернатор подчеркнул, что с муниципалитетов никто не снимал задачу осуществлять полномочия по обеспечению безопасности в части работы с животными без владельцев. Органы муниципальной власти должны правильно организовать работу по заключению контрактов на отлов, в первую очередь, агрессивных особей, находящихся вблизи социальных объектов. Одновременно необходимо ужесточить контроль за исполнением контрактных обязательств, сделать так, чтобы подрядные организации получали оплату за конкретные действительно оказанные мероприятия в отношении отловленных животных. Все рекомендации по этому поводу уже направлены в муниципалитеты. Кроме того, нужно активизировать работу административных комиссий, привлекать к ответственности лиц, нарушающих законодательство по содержанию домашних животных.

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По инф. Телеинформа

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