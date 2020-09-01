«Ненормальное» лето. Чем погода в этом году удивила?

В августе в Приангарье выпало в 1,5-2 раза больше осадков, чем обычно. Таким образом, дождливых дней в последний летний месяц было больше, чем солнечных. Об этом рассказала заместитель руководителя Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.
В целом по температуре август был на 1-3° теплее, чем в среднем за историю многолетних наблюдений. Юлия Янькова отметила, что довольно редко бывает, чтобы все три летних месяца были одинаковыми по отклонению от нормы, однако в 2020 году именно так и произошло.
Практически по всей области осадков в августе было много. Исключение составляют северных и верхнеленские районы. Например, в Катангском районе дождей почти не было. При месячной норме в 50-60 миллиметров, выпало всего от 1 до 21 миллиметра. Это – от 2 до 34% от нормы.
– Такая жаркая и сухая погода на севере области способствовала увеличение пожаров. В течение всего августа наблюдалось опасное метеорологическое явление – это 4 и 5 классы пожарной опасности в лесах. Также наблюдались и продолжают фиксироваться дым и мгла, – отметила Юлия Янькова.
В западных, центральных и южных районах Иркутской области дождливых дней было больше, чем солнечных. За месяц выпало в 1,5-2 раза больше осадков. Особенно в этом смысле отличилась первая декада августа.
– С выходом на территорию области циклонов в земледельческой зоне 1, 2, 6 и 8 августа прошли сильные, местами очень сильные дожди. Средняя сумма осадков по области за первую декаду составила около 48 миллиметров. За аналогичный период в августе 2019 года их было всего 6 миллиметров. Норма же – около 28 миллиметров. Можно констатировать, что за последние 40 лет такое количество осадков в первой декаде августа зафиксировано впервые, – подчеркнула замруководителя Гидрометцентра.
Вторая декада августа была теплой, с незначительными дождями. Днем воздух прогревался до +25, +31°, ночью – от +10 до +15°. С 15 по 18 августа было непродолжительное похолодание, в северных и верхнеленских районах даже фиксировали заморозки до -3°. Но в целом погода второй декады месяца способствовала созреванию зерновых культур и картофеля.
– В почве содержались достаточные запасы продуктивной влаги и земля на глубине 10 см была прогрета до +18, +21°. Будем надеяться, что урожай картофеля будет хороший, – пояснила Юлия Янькова.
Третья декада августа выдалась дождливой. Были приостановлены уборочные работы. Кроме того, наблюдается переувлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы.
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