«Нас похитили». Странные игры современных детей

В ГУ МВД по Иркутской области поступил звонок – детские голоса сообщили о том, что они похищены. Сотрудники полиции незамедлительно определили, где может находиться абонент, и выехали на место происшествия.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в одном из частных жилых домов поселка Оек Иркутского района правоохранители обнаружили двух школьников, проживающих там же. В ходе беседы с 12-летними мальчиками выяснилось, что именно эти дети обратились в полицию. На самом деле никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, а свой поступок мальчики свели к шутке.
По этому факту сотрудники ПДН провели проверку, собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о их постановки на учет и проведения профилактической работы. С родителями школьников также проведены беседы.
Полиция напоминает жителям Приангарья о том, что заведомо ложный вызов пожарной охраны, скорой медицинской помощи или иных экстренных служб чреват штрафом. Кроме этого, правоохранительные органы призывают родителей объяснить детям, что подобные звонки недопустимы: время, потраченное на ложный вызов, сокращает возможность оказания помощи людям, реально нуждающихся в помощи или защите прав.
Легендарный гигант Голиаф, библейский воин, возможно, вовсе не был великаном. Новое археологическое исследование, проведенное в историческом городе Гат, доказывает, что он был описан одним из авторов Ветхого Завета метафорически — как воин, не уступающий по размеру и мощи стенам древней крепости.
Фигурист Илья Авербух не так давно «официально признал» свои отношения с актрисой Елизаветой Арзамасовой. В прессе об этом начали писать ещё несколько месяцев назад. Однако пара упорно хранила молчание, хотя их часто видели вместе, а переписка в социальных сетях явно выходила за рамки простого общения.
Во Владивостоке с легендарного моста на остров Русский, закрытого после аномального удара стихии, удалось снять около половины льда. Однако, на его конструкциях остается еще около 1 тыс. тонн замерзшей воды.
О том, что музыка способна оказывать на человека благоприятное воздействие, знают все. Любимая мелодия может улучшить настроение, помогает развлечься или, напротив, сконцентрироваться, взбодриться или успокоиться. И зависит это разное воздействие, в первую очередь, от музыкального жанра.
Реклама – двигатель торговли, производства и услуг. Она бывает разных видов. Один из них – контекстная реклама. Это вид интернет-объявлений, которые видны пользователю, когда он сам проявляет интерес, например, к какому-либо товару. Допустим, человек ищет информацию о бытовой технике и тут же ему видна будет реклама чего-то подобного – холодильников или стиральных машин и т.д. Даже уйдя на другие сайты рекламу, связанную с бытовыми приборами, некоторое время пользователь будет еще наблюдать.
Продумывать передачу, писать сценарии и создавать эскизы начали 26 ноября 1963 года, а в свет первый выпуск вышел 1 сентября 1964 года. Таким образом, сегодня любимой детской передаче детей 70-80х годов рождения исполнилось 57 лет.
Закрученная история с Бари Алибасовым всё никак не закончится. На днях поклонники артиста были ошарашены внезапной вестью – руководитель группы «На-На» скоро станет отцом, а матерью ребёнка оказалась молодая любовница героя.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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