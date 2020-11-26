«Нас похитили». Странные игры современных детей

В ГУ МВД по Иркутской области поступил звонок – детские голоса сообщили о том, что они похищены. Сотрудники полиции незамедлительно определили, где может находиться абонент, и выехали на место происшествия.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в одном из частных жилых домов поселка Оек Иркутского района правоохранители обнаружили двух школьников, проживающих там же. В ходе беседы с 12-летними мальчиками выяснилось, что именно эти дети обратились в полицию. На самом деле никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, а свой поступок мальчики свели к шутке.

По этому факту сотрудники ПДН провели проверку, собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о их постановки на учет и проведения профилактической работы. С родителями школьников также проведены беседы.

Полиция напоминает жителям Приангарья о том, что заведомо ложный вызов пожарной охраны, скорой медицинской помощи или иных экстренных служб чреват штрафом. Кроме этого, правоохранительные органы призывают родителей объяснить детям, что подобные звонки недопустимы: время, потраченное на ложный вызов, сокращает возможность оказания помощи людям, реально нуждающихся в помощи или защите прав.

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По инф. Телеинформа

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