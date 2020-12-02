Наложили на голову 15 швов: иркутянка получила сто тысяч за упавшую на неё глыбу льда

Иркутянка отсудила у коммунальщиков почти 100 тысяч рублей за упавшую ей на голову глыбу льда. Инцидент произошел в январе 2019 года у дома по улице Дальневосточная.

В материалах дела сказано, что травму женщина получила на глазах у мужа, который занес иркутянку домой, а затем на своей машине доставил в травмпункт. Там пострадавшей наложили 15 швов, поставили дренаж и обработали рану.

Известно, что у истицы была зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, равно-ушибленная рана мягких тканей головы, ушибы мягких тканей головы, из-за которых женщины проходила лечение целый месяц.

– По данному факту истец обратилась в полицию, где зафиксирован факт получения травмы. Управляющей компанией в отношении дома является ООО «Бородино», которое на претензию о возмещении вреда ответа не дало, – отметили в пресс-службе суда.

Поэтому женщина обратилась в суд с иском к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда.

В процессе рассмотрения дела представитель ответчика иск не признал, пояснив, что факт падения снега истцу на голову непосредственно рядом с домом не доказан, что исключает ответственность ответчика по возмещению вреда. Действия ответчика добросовестны, ответчик регулярно производит очистку крыши от снега.

– Однако суд установил, что факт падения ледяной глыбы с крыши дома имел место быть, ответчиком как управляющей компанией обязанность по уборке снега с крыши дома выполнена ненадлежащим образом, что подтвердили допрошенные судом свидетели. Решением суда с ООО «Бородино» в пользу иркутянки взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 30 тысяч рублей, – добавили в суде.

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По инф. Телеинформа

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