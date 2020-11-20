ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Иркутянка отсудила у мэрии почти 200 тысяч за открытый колодец
По инф. Телеинформа   
20 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Кировский районный суд Иркутска рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местной жительницы, которая обратилась в суд ради защиты своих интересов и интересов своего ребенка и просила о возмещении вреда, убытков и судебных расходов.

Иркутянка отсудила у мэрии почти 200 тысяч за открытый колодец

Из материалов дела следует, что в феврале 2019 года женщина, управляя автомобилем, в салоне которого находился ребенок, двигалась в направлении улицы Байкальская. Во время движения машина наехала на колодец, расположенный на проезжей части, крышка которого ввиду неисправности не прилегала к колодцу. Предупредительные и оградительные знаки отсутствовали. В результате ДТП был причинен имущественный ущерб, а также моральный вред в связи с наличием у ребенка заболевания.

Суд исковые требования удовлетворил частично и взыскал с администрации Иркутска стоимость восстановительного ремонта машины, проведения экспертизы, оплату услуг сход-развала-балансировки, часть расходов на эвакуацию машины, а также 5 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Всего иркутянке удалось отсудить 175 тысяч рублей.

Исковые требования о взыскании части расходов на эвакуацию машины и оплату проезда в такси до школы, в которой обучался ребенок, на период неисправности поврежденного автомобиля были оставлены без удовлетворения.

Женщина обжаловала решение Кировского суда. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда не согласилась с выводами суда первой инстанции, отменив решение об отказе компенсировать часть расходов на эвакуацию машины и расходов на оплату проезда ребенка с матерью в период неисправности поврежденного автомобиля. В отмененной части принято новое решение о взыскании с администрации Иркутска 8 тысяч рублей и 14 520 рублей соответственно.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 