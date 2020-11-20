Иркутянка отсудила у мэрии почти 200 тысяч за открытый колодец

Кировский районный суд Иркутска рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местной жительницы, которая обратилась в суд ради защиты своих интересов и интересов своего ребенка и просила о возмещении вреда, убытков и судебных расходов.

Из материалов дела следует, что в феврале 2019 года женщина, управляя автомобилем, в салоне которого находился ребенок, двигалась в направлении улицы Байкальская. Во время движения машина наехала на колодец, расположенный на проезжей части, крышка которого ввиду неисправности не прилегала к колодцу. Предупредительные и оградительные знаки отсутствовали. В результате ДТП был причинен имущественный ущерб, а также моральный вред в связи с наличием у ребенка заболевания.

Суд исковые требования удовлетворил частично и взыскал с администрации Иркутска стоимость восстановительного ремонта машины, проведения экспертизы, оплату услуг сход-развала-балансировки, часть расходов на эвакуацию машины, а также 5 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Всего иркутянке удалось отсудить 175 тысяч рублей.

Исковые требования о взыскании части расходов на эвакуацию машины и оплату проезда в такси до школы, в которой обучался ребенок, на период неисправности поврежденного автомобиля были оставлены без удовлетворения.

Женщина обжаловала решение Кировского суда. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда не согласилась с выводами суда первой инстанции, отменив решение об отказе компенсировать часть расходов на эвакуацию машины и расходов на оплату проезда ребенка с матерью в период неисправности поврежденного автомобиля. В отмененной части принято новое решение о взыскании с администрации Иркутска 8 тысяч рублей и 14 520 рублей соответственно.

По инф. Телеинформа

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