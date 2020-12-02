На пепелище школы в Большом Голоустном нашли реликвию 19 века

На месте сгоревшей школы в Большом Голоустном нашли колокольчик 19 века. Реликвию обнаружила директор образовательного учреждения Дарья Баендаева.

Бронзовый колокольчик изготовлен в 1871 году, им здесь подавали звонок на последний урок выпускникам. По словам директора, именно этим колокольчиком пригласят учеников к началу первого урока в новой школе, которую пообещал построить губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Временно школьники будут учиться в одной из турбаз, которая расположена на расстоянии 1 километра от поселка. В здании базы отдыха соблюдены все нормативы: проведена пожарная сигнализация, установлена система видеонаблюдения, есть возможность организовать питание учеников. Ребят туда будут привозить на занятия на школьном автобусе.

Напомним, 25 ноября в поселке сгорела школа, рассчитанная на 70 учеников. По предварительной версии, пожар произошел по электротехнической причине. Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло поручил подготовить предложения по ПСД для новой школы. Теперь власти выбирают, какое здание – модульное или капитальное – построить взамен сгоревшей школы.

По инф. Телеинформа

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