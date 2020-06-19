На бульваре Гагарина начали ремонт променада

В Иркутске начали благоустраивать променад на бульваре Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году в порядок приведут территорию бульвара Гагарина на участке от памятника Александру Третьему до улицы Красного Восстания.

– Подрядная организация приступила к демонтажу старого асфальтового покрытия, плитки и опор освещения. После рабочие приступят к мощению разноформатной плиткой, к обустройству зон отдыха, в том числе с установкой навесов. Также планируется устройство велопарковки, газона, посадка саженцев и установка теннисного стола, – рассказала начальник департамента городской среды Марина Шевела.

Также работы по благоустройству ведутся на территории сквера 300-летия Иркутска в Лисихинском парке, в парковой зоне между улицами Терешковой и Пушкина, на спортивной площадке ИРГУПС, на бульваре Постышева в зоне променада, на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», а также на территории рядом с МБОУ СОШ №29.

В ближайшее время подрядные организации приступят к благоустройству сквера в микрорайоне Топкинский, 3, сквера на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина, зеленой зоны вдоль улицы Розы Люксембург, сквера на пересечении улицы Декабрьских Событий и переулка МОПРа и других.

Напомним, что в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 17 общественных пространств и 63 дворовых территории.

По инф. Телеинформа

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