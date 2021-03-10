Минздрав радует: в Прианагрье стало меньше больных туберкулёзом

Иркутская областная клиническая туберкулезная больница подвела итоги за 2020 год. В Приангарье за прошедший год выявлено 1454 новых случая заболевания туберкулезом, что на 323 меньше, чем в 2019 году. Таким образом, показатель заболеваемости туберкулезом в регионе снизился с 74,1 до 60,8 случая на 100 тысяч населения.
Как сообщает пресс-служба больницы, также снизился и уровень смертности от туберкулеза: в 2019 году в области умерло 303 человека, в 2020 году – 274. Таким образом, показатель смертности снизился с 12,3 до 11,5%.
– Это средние показатели по региону, а по территориям они значительно различаются, – отметил главный врач ИОКТБ Михаил Кощеев. – Самый высокий уровень заболеваемости, более 145 человек на 100 000 населения, зафиксирован в Жигаловском районе. Также этот показатель высок в Зиминском, Усть-Удинском, Куйтунском, Чунском и ряде других районов области. Самые высокие показатели смертности от туберкулеза зафиксированы в Тулунском, Усть-Удинском и Усольском районах.
Также Михаил Кощеев подчеркнул, что эти показатели связаны с изменениями в проведении мероприятий по выявлению туберкулеза и снижением показателей охвата населения профилактическими осмотрами в связи с ограничениями работы поликлиник в период распространения новой коронавирусной инфекции.
– Мы знаем, что поликлиники на какой-то период ограничили прием населения, а организации, ранее проводившие профосмотры своих работников, переведены на дистанционный режим работы. Именно поэтому охват населения всеми видами профилактических осмотров по сравнению с 2019 годом сократился более чем на 10%, - сообщил главный врач ИОКТБ. – Флюорография в минувшем году была проведена лишь 68% населения области. Поэтому мы полагаем, эти показатели могут не в полной мере отражать реальную картину изменения уровня заболеваемости туберкулезом за 2020 год и, вероятно, указывать на проблемы с его выявлением. И если это не учитывать в наших планах и текущей работе, то в перспективе может произойти ухудшение эпидемиологической ситуации на территории Иркутской области в 2021-2022 годах.
В настоящее время на учете по заболеванию активным туберкулезом в Иркутской области состоит 3316 человек.
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