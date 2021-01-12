Массовое отравление в шелеховской школе: еду для ребят готовили с нарушениями

Причиной массового отравления в шелеховской школе в конце декабря стал стафилококк.

В школе №6 Шелехова завершено эпидемиологическое расследование, сообщает пресс-служба губернатора. Его проводили специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Установлено, что причиной возникновения очага инфекции стал стафилококк. В учреждении проведена дезинфекция.

В рамках эпидемиологического расследования специалистами Роспотребнадзора на пищеблоке столовой выявлен ряд нарушений, в том числе нарушение технологии приготовления блюд, отсутствие маркировки на пищевых продуктах, нарушения условий их хранения.

– В школе был организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий: дезинфекция всех помещений специализированной организацией, взяты дополнительные смывы. По решению суда от 30 декабря 2020 года деятельность школы приостановлена до 14 января до полного устранения всех установленных Роспотребнадзором нарушений и полного выздоровления сотрудников пищеблока. С 11 января школа организует образовательный процесс удаленно с применением дистанционных технологий, – отметили в министерстве образования региона.

Напомним, всего в школе обучаются 728 человек, на учёбу из-за отравления 25 декабря не вышли 117 детей. СКР возбудил уголовное дело по факту отравления школьников.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...