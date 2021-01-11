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Космическая красота! Иркутск сфотографировали с борта МКС
|По инф. Телеинформа
|11 Января 2021 г.
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Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в соцсетях снимок Иркутска из космоса. Сейчас он находится на МКС и наблюдает за всеми городами страны с борта космического корабля.
В описании к фотографии Сергей Кудь-Сверчков отметил, что Иркутск расположен в зоне континентального климата, здесь короткое теплое лето и суровая снежная зима. Также столица Восточной Сибири – один из наиболее развитых и густонаселенных городов страны.
– Интересен не только сам город – отсюда можно отправиться в невероятное путешествие по региону: например, к озеру Байкал или в Восточные Саяны. Я бывал здесь не раз и с удовольствием приеду еще! – написал космонавт.
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