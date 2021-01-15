К жителям села в Бурятском округе вышла стая волков

Стая волков вышла к жителям села Новоленино Нукутского района. Четыре зверя появились неподалеку от села 13 января.

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– На Бутукей планировала совершить набег волчья стая из четырех особей. Днем животные перешли трассу и залегли в старом бутукейском карьере. Охотники устроили облаву. Добыть одного волка удалось местному жителю Юрию Николаеву. Он преследовал волка на льду Унгинского залива, – рассказал фермер Александр Урбагаев.

Подобные инциденты уже фиксировались в Нукутском районе. Волков рядом с селом Куйта видели осенью 2020 года.

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По инф. Телеинформа

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