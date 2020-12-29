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В Коми терьер ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика
По инф. Российской газеты   
29 Декабря 2020 г.
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В поселке Синдор Княжпогостского района Республики Коми терьер спас мальчика от волка. Пес погиб.

В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика

Мальчик играл в прятки, скрывался от остальной ватаги детей в сугробе и не заметил, как в его сторону, крадучись, стал подходить волк. У ребенка не было шансов, но вдруг на улицу выбежал маленький терьер. С громким лаем он бросился на волка.

Увидев хищника, ребенок убежал в дом, закрыл ворота. Волк не успел броситься в погоню, он был занят псом. Хищник растерзал отважного терьера меньше чем за минуту.

В последние годы в Республике Коми дикие животные все чаще подходят к окраинам городов и поселков. Волки, задирающие собак, в регионе уже никого не удивляют.

Появление диких животных в населенных пунктах Коми объясняется целым рядом факторов, начиная от того, что в лесах заканчивается пропитание, и заканчивая тем, что недобросовестные компании сваливают мусор вблизи населенных пунктов и звери идут на запах свалки.

Тем не менее, случай в поселке Синдор потряс жителей. Пес, спасший ребенка, это не охотничья собака, не сторожевая, а обычный домашний питомец, которого выпустили погулять.

Сейчас муниципальные власти собирают документы для отстрела волка.

История, которая вряд ли может оставить кого-то равнодушным. Для собаки человек - главный друг, и каким бы маленьким не был пес, внутри него бьется огромное сердце, и храбрости и отваги ему не занимать. Вот и история терьера подтверждает это. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы собака не выскочила и не отвлекла волка... У нас есть и другие заголовки о животных, которые спасают людей и своих сородичей и наоборот:

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