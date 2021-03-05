Иркутской школе присвоили имя купца и мецената Ивана Хаминова

На здании иркутской школы №72 установили мемориальную доску в честь Ивана Хаминова.
Учебному заведению официально присвоено имя городского главы, купца и мецената, сообщает пресс-служба мэрии. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски принял участие заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.
– Сегодня школа начинает носить имя удивительного иркутянина. Иван Хаминов родился в 1817 году в семье мещан Сольвычегодска. Приехал с торговым обозом в Иркутск. И стал одним из крупнейших предпринимателей областного центра. Девять лет занимал должность городского головы. Входил во все благотворительные общества Иркутска. Финансировал проекты по благоустройству города. Жертвовал крупные суммы общественным учреждениям. Благодаря таким частным инициативам для общественной пользы и состоялся наш город, который в этом году отмечает 360 лет со дня своего основания, – отметил Виталий Барышников.
Иркутская школа №72 основана в статусе Женского училища в 1860 году. Первый набор учениц составил 20 человек. Это было первое подобное училище в Сибири. В 1862 году городской голова Иван Хаминов пожертвовал для женского училища дом, находящийся на углу улиц Амурской и Большой. В 1863 году в учреждении уже обучалось 116 воспитанниц, а через десять лет – 210 человек.
С 1870 года женское училище стало женской прогимназией, а в 1871 году преобразовалось в Иркутскую женскую гимназию. Двухэтажное каменное здание на Ланинской улице (ныне Декабрьских Событий) было построено специально для Хаминова и передано женской гимназии после иркутского пожара 1879 года. С 1880 года гимназия носила имя Ивана Степановича Хаминова.
С 1920 года в здании располагалась 1-я Ленинская школа. В 1972 году учреждение переименовали в «Среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу с производственным обучением В.И. Ленина». С 1997 года – средняя общеобразовательная школа №72. В 2020 году учреждение отметило юбилей – 160 лет с момента создания.
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