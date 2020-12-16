Иркутской библиотеке подарили полисенсорные книги для слепых детей

Московский Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» подарил Иркутской областной детской библиотеке имени Марка Сергеева полисенсорные книги «Путешествие в историю».

В комплект входят книги сложной конструкции «Наша древняя столица» и «Бородино». В них использованы специальные технологии, такие как высокий контур изображений, тактильные элементы разной фактуры, объёмные конструкции и звуковое сопровождение.

Это позволяет людям с нарушениями зрения воспринимать информацию, развить остаточное зрение, тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев. В комплект входят специальное электронное устройство «читающий карандаш», которое считывает микрокоды книг, воспроизводит текст и музыку.

Книга «Наша древняя столица» посвящена истории Москвы с момента её основания в 1147 году и до наших дней. К изданию приложена карта Московского Кремля. В книге «Бородино» рассказывается история Отечественной войны 1812 года, в том числе в стихах Пушкина, Лермонтова, Рылеева, Майкова. Текст дополняют иллюстрации художницы Надежды Орловой. Объёмные конструкции создают эффект, подобный 3D в кинематографе. В комплект входят буклет с заданиями, игровой набор и пакет-сумка, которая трансформируется в декорацию.

Комплект полисенсорных книг «Путешествие в историю» будет интересен и читателям с нормальным зрением. Издания вовлекают ребят в общую игру, что помогает слабовидящим детям социально адаптироваться, говорят в правительстве Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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