Инвалид первой группы отсудила компенсацию за плохое лекарство

Куйбышевский районный суд Иркутска взыскал в пользу жительницы Омска компенсацию за некачественное лекарство, произведенное компанией «Фармасинтез».

– Из материалов дела следует, что истец является инвалидом первой группы. Ей был назначен являющийся жизненно необходимым лекарственный препарат, производимый ответчиком. В августе 2018 года она получила лекарство и, открыв упаковку, почувствовала резкий запах ацетона. При этом вынуждена была принимать препарат в течение месяца, после чего у нее появились боли в печени и желудке. Истец обращалась в АО «Фармасинтез» по вопросу качества предоставленного ей лекарства, представитель организации пояснил, что запах появился из-за неправильного хранения таблеток, – пояснили в пресс-службе суда.

Позже компания «Фармасинтез» изъяла препарат из обращения.

Куйбышевский районный суд Иркутска отказал жительнице Омска в удовлетворении исковых требований. Однако истица обратилась с апелляционной жалобой.

– Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда не согласилась с принятым Куйбышевским районным судом Иркутска решением, приняла по делу новое решение, которым удовлетворила исковые требования и взыскала с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф в размере 5 тысяч рублей, – добавили в Иркутском областном суде.

Суд апелляционной инстанции указал, что наличие постороннего запаха в лекарственном препарате свидетельствует о его ненадлежащем качестве. Производитель АО «Фармасинтез» не отрицал это обстоятельство. После обращения истца в контролирующие органы ответчик провел соответствующие мероприятия и изъял из оборота готовую продукцию. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии нарушений прав потребителя на предоставление товара надлежащего качества.

По инф. Телеинформа

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