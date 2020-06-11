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Губернатора выберут досрочно
По инф. kommersant.ru   
11 Июня 2020 г.
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Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно. С такой формулировкой в выборах не сможет принять участие экс-губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко, в конце прошлого года ушедший в отставку.

Губернатора выберут досрочно

Напомним, в связи с уходом господина Левченко президент Путин назначил врио губернатора Иркутской области замглавы МЧС России Игоря Кобзева.

Перед началом сессии председатель избиркома Иркутской области Илья Дмитриев озвучил депутатам разъяснения ЦИКа с обоснованиями назначения именно досрочных выборов. Фракция КПРФ выступила против назначения досрочных выборов и внесла пакет поправок, которые не были поддержаны. В итоге за законопроект о назначении выборов проголосовали 32 депутата, четыре были против, шесть человек воздержались. Закон вступит в силу после опубликования.

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