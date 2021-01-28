Грустная статистика: в Приангарье стали чаще умирать от онкологии

Смертность от онкологических заболеваний в Иркутской области за 2020 год выросла до 268 человек на 100 тысяч населения. В 2019 году этот показатель был равен 218,7 человек на сотню тысяч жителей. Об этом рассказала главный внештатный онколог Минздрава региона, президент ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», д.м.н., профессор Виктория Дворниченко.

При этом, смертность от злокачественных образований в Иркутской области выше, чем в среднем по России. Общероссийский показатель составляет чуть больше 200 человек на 100 тысяч населения.

– В предковидный и ковидный год у нас была некоторая тенденция к снижению смертности, однако из-за коронавируса мы потеряли всё. Ковидная инфекция «унесла» дисциплину посещения медицинских учреждений, она убила все профосмотры в регионе. Многие побоялись прийти к нам из-за ковида. Люди с онкологией потеряли почти год, который теперь играет не в их пользу, – отметила Виктория Дворниченко.

При этом в докоронавирусные времена у 54,4% пациентов онкодиспансера выявляли рак на ранней стадии. Сейчас эта цифра снизилась до 48%.

Виктория Дворниченко отметила, что до коронавируса врачам онкодиспансера удавалось выявить заболевания на ранних стадиях. У большинства обратившихся сейчас регистрируют уже третью и четвертую стадии.

Кроме того, часть сил и средств отняли ковидные палаты, открытые на базе онкодиспансера. По словам Дворниченко, это было не самым эффективным решением. Врачи-онкологи, работавшие с ковидными пациентами, сами заражались и на время выходили из строя. Поэтому отделение для онкобольных с коронавирусом в диспансере постарались закрыть как можно скорее.

Сейчас областной онкологический диспансер уже вернулся к прежнему доковидному режиму работы и оказывает всю плановую медицинскую помощь в полном объеме. Более того, медики стали работать в две смены, чтобы успеть принять всех тех, кому не была оказана помощь из-за пандемии и ограничений.

Однако, по словам Виктории Дворниченко, даже сейчас коронавирус продолжит влиять на ситуацию с онкологическими заболеваниями. Среди самых сложных видов – рак легких и рак желудка. И если по раку желудка ничего сильно не изменится, то все осложнения в легких, возникшие после коронавируса и пневмонии, запросто могут дать рост «предраковых состояний» в легких.

По инф. Телеинформа

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