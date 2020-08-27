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Главного иркутского «зверя» ждёт ремонт
по инф. Телеинформа   
27 Августа 2020 г.
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Постамент под скульптурой бабра в центре Иркутска планируется отремонтировать.

Главного иркутского «зверя» ждёт ремонт

Об этом сообщил начальник технического отдела МКУ «Городская среда» Алексей Жилкин, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

– При обследовании была выявлена необходимость проведения ремонта постамента. Будет выполнена замена гранитных плит. Кроме того, будут проведены дополнительные работы по укреплению основания, – отметил Алексей Жилкин.

Скульптура бабра установлена в 130-ом квартале Иркутска в 2012 году. За это время ремонт постамента не проводился.

По инф. Телеинформа

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