Главного иркутского «зверя» ждёт ремонт

Постамент под скульптурой бабра в центре Иркутска планируется отремонтировать.

Об этом сообщил начальник технического отдела МКУ «Городская среда» Алексей Жилкин, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

– При обследовании была выявлена необходимость проведения ремонта постамента. Будет выполнена замена гранитных плит. Кроме того, будут проведены дополнительные работы по укреплению основания, – отметил Алексей Жилкин.

Скульптура бабра установлена в 130-ом квартале Иркутска в 2012 году. За это время ремонт постамента не проводился.

По инф. Телеинформа

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